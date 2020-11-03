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Минздрав Крыма обнародовал информацию об инфекционных госпиталях и схеме маршрутизации больных
Иллюстрация: pxhere.com

Минздрав Крыма обнародовал информацию об инфекционных госпиталях и схеме маршрутизации больных

Опубликовал: CrimeaPRESS в Здравоохранение Крыма 11:52 03.11.2020

На официальном сайте министерства здравоохранения Крыма создан раздел с информацией о работе учреждений здравоохранения Республики Крым, на базе которых развернуты инфекционные госпитали.

ЗДЕСЬ можно ознакомиться с временной схемой маршрутизацией больных, поступающих на госпитализацию по экстренным и неотложным показаниям и в плановом порядке.

Минздрав Крыма обнародовал информацию об инфекционных госпиталях и схеме маршрутизации больных

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