Минздрав Крыма обнародовал информацию об инфекционных госпиталях и схеме маршрутизации больных

На официальном сайте министерства здравоохранения Крыма создан раздел с информацией о работе учреждений здравоохранения Республики Крым, на базе которых развернуты инфекционные госпитали.

ЗДЕСЬ можно ознакомиться с временной схемой маршрутизацией больных, поступающих на госпитализацию по экстренным и неотложным показаниям и в плановом порядке.