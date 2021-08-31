Минздрав Крыма отвечает на актуальные вопросы родителей перед началом учебного года

Накануне 1 сентября минздрав Крыма публикует ответы на актуальные вопросы родителей о том, как сохранить детское здоровье.

Как в период возвращения детей в учебные заведения защитить их от инфекционных заболеваний?

Отправляя детей в школы, родители должны быть уверены, что дети здоровы. Ежегодно с августа увеличивается количество обращений к врачам. Поэтому перед началом учебного года родителям необходимо убедиться, что со здоровьем ребенка все в порядке. Если были некоторые нерешенные проблемы со здоровьем в конце учебного года, то нельзя забывать о них, а постараться решить до того, как ребенок получит новую порцию нагрузки в школе. Даже легкий кашель не стоит оставлять без внимания.

Дети должны хорошо знать принципы индивидуальной защиты. Они регулярно трогают лицо, тянут в рот пишущие предметы, охотно друг другу передают их, таким образом, достаточно быстро распространяются возбудители. Первостепенно важно мыть руки, к чему необходимо приучать ребенка еще до школы, это позволит снизить риск заражения, ведь вирусы имеют свойства передаваться не только воздушно-капельным, но и контактным путем. Необходимо также приучать ребенка закрывать рот и нос при чихании или кашле, после чего руки нужно продезинфицировать или вымыть.

Если ребенок достаточно часто подхватывает различные респираторные вирусные инфекции, то, в первую очередь, необходимо привить ребенка от сезонного гриппа, пневмококка и гемофильной инфекции, после чего частота болезни сразу уменьшается в несколько раз. Сознательные взрослые, которые делают прививку от COVID-19, защищают не только себя от тяжелого течения заболевания, но и тем самым снижают риск заболевания детей новой коронавирусной инфекцией.

Как сохранить и не навредить психологическому здоровью ребенка в период обучения?

Каждый родитель должен объективно оценить, способен ли их ребенок справиться с именно таким количеством нагрузки, которая ему предстоит во внешкольное время. Желательно посоветоваться с педиатром и психологом, если планируется какой-то определенный объем внешкольных нагрузок, поскольку ребенок по своему состоянию здоровья, возможно, не осилит его.

Важно не начинать все сразу, а вводить нагрузку постепенно, отслеживая состояние ребенка. Сначала пойти в школу, посмотреть, как он справляется с уроками, далее поинтересоваться, как он себя чувствует, если ответ положительный, то добавить, исходя из его предпочтений дополнительную секцию/кружок и далее по аналогичному принципу.

Как помочь ребенку не приобрести хронических заболеваний?

Все начинается с подготовки к беременности, родители должны осознанно и внимательно подойти к этому вопросу, так как программирование здоровья ребенка формируется еще до зачатия и зависит от здоровья родителей. Далее правильно должна быть пройдена беременность, потому что это значимый вклад в формирование здоровья ребенка, а также важны первые два года жизни. Потому что сегодня мы живем в век парадигмы программирования здоровья в течение первых 1000 дней. Система профилактических осмотров играет важную роль в наблюдении за состоянием здоровья ребенка, для того, чтобы как можно раньше выявить патологию и скорректировать так, чтобы в состоянии здоровья вновь все было сбалансировано и здоровье оставалось крепким: как соматическое или физическое, так и психологическое, ментальное, умственное, когнитивное. В этом процессе нужна личная осведомленность родителей, а также советы врачей-педиатров и других детских специалистов.

По информации пресс-службы министерства здравоохранения РК.