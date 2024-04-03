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Минздрав : за первый квартал 2024 года диспансеризацию и профосмотры прошли 348 258 человек
Фото: минздрав РК

Минздрав Крыма: за первый квартал 2024 года диспансеризацию и профосмотры прошли 348 258 человек

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:36 03.04.2024

За первый квартал 2024 года профилактическими медицинскими мероприятиями охвачено 348 258 человек, что составило 25,7% от годового плана или 18,2% от численности населения Республики. Об этом рассказал министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский.

На сегодняшний день диспансеризацию прошли 160 926 взрослых человек, углубленную диспансеризацию после перенесенной коронавирусной инфекции – 26 227 человек, профилактический медицинский осмотр — 37 811 крымчан. Предварительными и периодическими осмотрами охвачено 14 600 человек. Среди детского населения профосмотр прошли 107 311 несовершеннолетних, диспансеризацию — 1 383 детей-сирот и детей, находящихся под опекой в семьях, — сообщил министр. 

Напомним, что в рамках нацпроекта «Здравоохранение» целевой показатель «Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и(или) диспансеризацию, от общего числа населения» запланирован в 2024 году 70%, то есть 1 354 540 человек от численности населения Республики Крым.

Проверить свое здоровье можно в прикрепленной медицинской организации. В соответствии с трудовым законодательством, работодатель для этих целей должен предоставить один оплачиваемый выходной день. Кроме того, руководители предприятий и организаций республики могут организовать централизованное прохождения диспансеризации своих сотрудников без отрыва от производства. Для этого нужно обратиться в ближайшую медорганизацию и согласовать дату приезда медицинских работников, — отметил Константин Скорупский. 

Жители сельской местности могут пройти первый этап диспансеризации в местном ФАПе или амбулатории. Также в села выезжают передвижные медицинские комплексы, на базе которых проводится флюорография и маммография.

Призываем крымчан к бережному отношению к своему здоровью. Любую болезнь легче профилактировать, чем лечить. Диспансеризация направлена на то, чтобы на ранних этапах выявить нарушения в состоянии здоровья, которые могут привести к развитию сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний и эндокринных нарушений. Своевременное назначение лечения позволит избежать серьезных заболеваний и их последствий, — подчеркнул глава минздрава Крыма.

 

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