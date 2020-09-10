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Минздрав РФ обновил рекомендации по профилактике и лечению COVID-19
иллюстрация: pixabay.com

Минздрав РФ обновил рекомендации по профилактике и лечению COVID-19

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 19:59 10.09.2020

В новую версию рекомендаций по профилактике, диагностике и терапии коронавирусной инфекции внесли изменения. Некоторые препараты исключили из перечня, другие включили в него, передает «Комсомольская правда».

Список дополнили арбидолом (умифеновиром), который рекомендовали использовать для профилактики заболевания в сезон и после контакта с заболевшими. Ранее для этих целей применяли гидроксихлорохин и мефлохин. Мефлохин исключили из перечня, а для применения гидроксихлорохина добавили обязательный контроль развития побочных эффектов.

По данным The New England Journal of Medicine, гидроксихлорохин не снижал рост заболеваемости среди людей с высокими и средними рисками. При этом он приводил к появлению побочных эффектов, из-за чего его использование отменяли.

По информации Current Medical Science, арбидол показал способность блокировать проникновение вируса в клетки. Показатель защищенности оказался выше 98% среди людей, в семье которых выявили заболевшего, и выше 80% среди медицинских работников.

Согласно рекомендациям, профилактика может стать основным методом антиковидной защиты. С этой целью в ведомстве рекомендовали проходить профилактические курсы и повторять их при необходимости в высокий сезон.

Источник: «Комсомольская правда»

Минздрав РФ обновил рекомендации по профилактике и лечению COVID-19

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