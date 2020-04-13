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Минздрав РФ рекомендовал медикам рассматривать ОРВИ как подозрение на коронавирус
Фото: mos.ru

Минздрав РФ рекомендовал медикам рассматривать ОРВИ как подозрение на коронавирус

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:34 13.04.2020

Медицинским работникам рекомендовано классифицировать любой случай заболевания ОРВИ вне зависимости от анамнеза как подозрение на коронавирус SARS-CoV-2. Об этом говорится во временных методических рекомендациях, опубликованных на сайте Минздрава России в понедельник, 13 апреля.

Таким образом, в настоящее время наблюдается спад заболеваемости сезонными ОРВИ на фоне нарастания заболеваемости COVID-19. Принимая во внимание такие эпидемиологические особенности, любой случай ОРВИ вне зависимости от эпидемиологического анамнеза следует рассматривать как подозрительный на COVID-19, — говорится в рекомендациях.

Специалисты говорят: Россия на порога пика эпидемии. Скорее всего, к нему мы полдойдем в самом конце апреля — перед майскими праздниками. Такое высказал доктор биологических наук, академик РАН, заведующий лабораторией инженерии белка Института биоорганической химии РАН имени М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова Михаил Кирпичников в беседе с «Парламентской газетой«.

А дальше мы выйдем на плато, а сколько оно будет продолжаться, трудно сказать, — пояснил ученый.

Минздрав РФ рекомендовал медикам рассматривать ОРВИ как подозрение на коронавирус

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