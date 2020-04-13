Минздрав РФ рекомендовал медикам рассматривать ОРВИ как подозрение на коронавирус

Медицинским работникам рекомендовано классифицировать любой случай заболевания ОРВИ вне зависимости от анамнеза как подозрение на коронавирус SARS-CoV-2. Об этом говорится во временных методических рекомендациях, опубликованных на сайте Минздрава России в понедельник, 13 апреля.

Таким образом, в настоящее время наблюдается спад заболеваемости сезонными ОРВИ на фоне нарастания заболеваемости COVID-19. Принимая во внимание такие эпидемиологические особенности, любой случай ОРВИ вне зависимости от эпидемиологического анамнеза следует рассматривать как подозрительный на COVID-19, — говорится в рекомендациях.

Специалисты говорят: Россия на порога пика эпидемии. Скорее всего, к нему мы полдойдем в самом конце апреля — перед майскими праздниками. Такое высказал доктор биологических наук, академик РАН, заведующий лабораторией инженерии белка Института биоорганической химии РАН имени М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова Михаил Кирпичников в беседе с « Парламентской газетой «.