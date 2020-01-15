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Минздрав РК: "Родильное отделение в горбольнице Армянска работает в штатном режиме"
иллюстрация: pxhere.com

Минздрав РК: «Родильное отделение в горбольнице Армянска работает в штатном режиме»

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 19:37 15.01.2020

Министерство здравоохранения Республики Крым опровергает недостоверную информацию, распространяемую пользователями социальных сетей о прекращении работы родильного отделения ГБУЗ РК «Центральная городская больница г. Армянска».

По информации администрации учреждения, на данный момент отделение работает в штатном режиме. В родильном отделении созданы все условия для оказания помощи беременным женщинам по сохранению беременности, родовспоможению и оказанию помощи в послеродовый период согласно стандартов (протоколов) оказания медицинской помощи. Обеспечены круглосуточное наблюдение медицинского персонала — врачей акушеров-гинекологов, врачей анестезиологов-реаниматологов, врача неонатолога, акушерок, медицинских сестер, возможность лабораторно-диагностического обследования. В отделении созданы необходимые бытовые условия, сотрудники с заботой относятся к роженицам и младенцам, — подчёркивают в пресс-службе Минздрава РК.

 

Минздрав РК: "Родильное отделение в горбольнице Армянска работает в штатном режиме"

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