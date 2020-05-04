Минздрав: Россия еще далека от выхода на плато по заболеваемости коронавирусом

Россия еще не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РФ со ссылкой на главного пульмонолога Министерства, член-корреспондента РАН Сергея Авдеева. По его мнению, до пика (и до плато) нам еще далеко.

Сергей Собянин сказал, что мы прошли одну четвертую пути. Сложно сказать: одну четвертую, одну треть или одну вторую, но точно мы еще не добрались до пика, — приводит пресс-служба слова Авдеева.

Член-корреспондент РАН считает, что это связано с тем, что россияне плохо соблюдают режим самоизоляции. Он отметил, все тенденции, связанные с COVID-19, зависят от поведения жителей страны.

Чем больше граждане нарушают режим самоизоляции, тем больше тех самых тенденций, которые мы имеем с инфекцией COVID-19. Большее число диагностированных случаев, большее число госпитализаций, большее число переводов пациентов в палаты интенсивной терапии, большее число пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, и, соответственно, мы видим все новые и новые случаи смерти, связанные с инфекцией. То есть, прямая связь: нарушение режима — хуже эпидемиологическая ситуация, — подчеркнул Авдеев.

Напомним, по состоянию на 4 мая, в России общее число заболевших достигло 145 268 человек, умерли 1 356 пациентов, выздоровели ― 18 095.