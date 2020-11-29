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Минздрав: специализированная и скорая медицинская помощь оказываются в Крыму полном объеме
Фото: rk.gov.ru

Минздрав: специализированная и скорая медицинская помощь оказываются в Крыму полном объеме

Опубликовал: CrimeaPRESS в Здравоохранение Крыма 21:33 29.11.2020

Специализированная и скорая медицинская помощь в Крыму оказываются в полном объеме. Об этом в интервью информационному агентству «Крыминформ» сообщил министр здравоохранения РК Александр Остапенко.

Я ответственно заявляю, что скорая медицинская и специализированная медицинская помощь оказывается в полном объеме. Те больницы, которые оказывали эту помощь и сейчас участвуют в лечении пациентов с новой коронавирусной инфекцией, перемаршрутизированы на другие медицинские организации, — подчеркнул министр.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

Минздрав: специализированная и скорая медицинская помощь оказываются в Крыму полном объеме

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