Минздрав: специализированная и скорая медицинская помощь оказываются в Крыму полном объеме

Специализированная и скорая медицинская помощь в Крыму оказываются в полном объеме. Об этом в интервью информационному агентству «Крыминформ» сообщил министр здравоохранения РК Александр Остапенко.

Я ответственно заявляю, что скорая медицинская и специализированная медицинская помощь оказывается в полном объеме. Те больницы, которые оказывали эту помощь и сейчас участвуют в лечении пациентов с новой коронавирусной инфекцией, перемаршрутизированы на другие медицинские организации, — подчеркнул министр.

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