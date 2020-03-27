Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса к началу мая и назвал «почти эффективные» лекарства

Главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико считает, что активность распространения нового коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — в начале мая. Об этом сообщает «Интерфакс» .

По его словам, COVID-19 относится к группе острых респираторных инфекций, для которых характерно сезонное повышение в осенне-зимний период. По словам специалиста, эта инфекция подчиняется тем же принципам, что и другие ОРВИ.

Основной механизм передачи — воздушно-капельный, и активность эпидемического процесса существенно снижается в теплое время года, — объяснил он.

Специалист отметил, что динамика распространения вируса не говорит о резком увеличении зараженных. Брико обратил внимание на то, что рост числа заболевших может повыситься за счет расширения тестирования, так как сейчас некоторые медицинские организации, имеющие необходимые лицензии, могут проводить тесты на коронавирус.

Кроме того, Минздрав расширил список возможных лекарств для лечения COVID-19 у взрослых.

Так, три препарата — умифеновир, ремдесивир, фавипиравир — проходят клинические испытания у пациентов с заболеванием, вызванным новой коронавирунсной инфекцией. Об этом говорится во временных методических рекомендациях Минздрава РФ по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, опубликованных в пятницу на сайте Министерства.

Среди препаратов, которые находятся на стадии клинических испытаний у пациентов с COVID-19, можно отметить также умифеновир, ремдесивир, фавипиравир. По опубликованным данным, указанные лекарственные препараты сегодня также могут применяться при лечении пациентов с COVID-19, — говорится в документе.

Кроме того, в новой версии рекомендаций список возможных к назначению лекарственных средств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых был расширен. В частности, к комбинации лопинавир плюс ритонавир, а также рекомбинантным интерферонам бета-1b и альфа добавились хлорохин, гидроксихлорохин и тоцилизумаб. Противовирусный препарат рибавирин был исключен из новой версии рекомендаций.

Однако отмечается, что имеющихся на сегодняшний день сведений недостаточно для того, чтобы сделать однозначные вывод об эффективности препаратов.