«Мир школьных экскурсий» — интересный туристический опыт Москвы

Рассуждения о круглогодичном и всесезонном массовом туризме почему-то часто забывают подкрепить основательным доводом, связанным… со школой. Застрельщиком в этом направлении является Москва. Подтверждение — здесь, на сайте компании «Мир школьных экскурсий». Тема не теряет своей актуальности, ведь лето промелькнет незаметно, до очередного учебного года – менее двух месяцев, поэтому опыт столицы может оказаться полезным в любом регионе, в том числе и Крыму.

Как это работает? Заходим на сайт «Мир школьных экскурсий». Выбираем экскурсию, изучаем программу и условия, делаем заказ. Дальше менеджер уточняет все нюансы, предоставляет скидки (а как же!), затем составляется договор. В назначенный день и условленное время проводится экскурсия, после которой будет составлен и акт выполненных работ. Алгоритм простой, его облегчает обратная связь, специалисты по школьным экскурсиям ответят на все вопросы, подскажут, дадут совет. В их активе: опыт, профессионализм, репутация и, конечно же, разнообразие тематики школьных экскурсий. Обратите внимание на удобную классификацию. Во-первых, это деление по возрасту детей (от 1 до 11 классов). Во-вторых, тематика: от обзорных «знай и люби родной край», до специальных – в музеи и на производство; от посещения Кремля или выезда на природу, до специальных экскурсий по учебной программе. В-третьих, жанровое разнообразие: обзорные, квесты, игровые и мастер-классы.

Москвой география школьных экскурсий не ограничивается. Здесь же на сайте можно (и нужно) изучить все предложения о многодневных турах по России и Беларуси. Отметим и фантазию авторов экскурсий и составителей маршрутов. Здесь нет привычно-туристического: «тур по Золотому кольцу России». Оцените: «Край родной, навек любимый…» или «Волжская классика». Поверьте, содержание вполне соответствует романтическим названиям. Здесь же на сайте представлена информация о транспортном обеспечении школьных экскурсий. Поездки с детьми требуют особого отношения и тщательного соблюдения всех правил и нормативов.

Для самых нетерпеливых на сайте компании «Мир школьных экскурсий» есть график по каждому месяцу учебного года. Для самых экономных – информация о проводимых акциях и существующих скидках. Возникли вопросы? Достаточно заполнить простую и удобную форму обратной связи, чтобы получить онлайн консультацию по любой понравившейся интересной экскурсии. Ну а пока изучаем каталог экскурсий… и перенимаем столичный опыт. Ведь школьные экскурсии – один из самых популярных и массовых видов туризма.