Митрополит Тихон представил в Симферополе свою новую книгу – «Гибель империи. Российский урок»

В режиме телемоста «Симферополь – Москва» прошла презентация книги митрополита Симферопольского и Крымского Тихона «Гибель империи. Российский урок». Журналисты, общественники, депутаты, педагоги и студенты собравшиеся на двух площадках, в студии ТК «Крым24» и ТАСС, смогли получить исчерпывающую информацию о новой книге митрополита Тихона, задать автору вопросы.

Тематика беседы не ограничилась тезисами и содержанием новой книги. Речь зашла о судьбе современной России, патриотизме и воспитании подрастающего поколения, политике и СВО, исторических персоналиях и геополитических прогнозах. В такой неспешной «лекционной» форме и ответах-вопросах презентация книги растянулась на три с лишним часа.

И все равно автор не дал ответов-указаний к действию. Да, патриотизм – это хорошо, а идеология не всегда полезна обществу…. А с другой стороны, чрезмерный патриотизм рано или поздно приведет к национализму, идее превосходства нации, страны над остальным миром, а идеология хотя бы обеспечит «рамки дозволенного»…

Два подхода? И так по всем затронутым проблемам, тем более ассоциативным параллелям между Россией начала ХХ и ХХI веков. Каждый читатель даст свои ответы. Тем более, что в книге очень много фактов, уникальных данных и свидетельств. И это не заметки «любителя». В презентации принял участие ученый-историк Павел Кузенков, научный консультант издания «Гибель империи. Российский урок».

Первый тираж книги «Гибель империи. Российский урок» составит 50 тысяч экземпляров. Она готовится к печати православным издательством Псково-Печерского монастыря «Вольный странник». Приобрести книгу будет можно как в светских книжных магазинах, так и в церковных лавках и на маркетплейсах.

Фото: пресс-служба Крымской митрополии.