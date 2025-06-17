Митрополит Тихон вручил дипломы выпускникам Таврической духовной семинарии

15 июня 2025 года, в 1-ю Неделю по Пятидесятнице, Всех святых, правящий архиерей Симферопольской и Крымской епархии митрополит Тихон возглавил Божественную литургию в Свято-Владимирском соборе Херсонесского мужского монастыря (г. Севастополь).

Священноархимандриту обители сослужили: исполняющий обязанности ректора Таврической духовной семинарии, благочинный Симферопольского городского церковного округа иеромонах Андрей (Коротков); проректор по учебной работе, архимандрит Силуан (Пасенко); проректор по воспитательной работе иерей Артемий Северин; братия в священном сане.

За литургией митрополит Тихон совершил диаконскую хиротонию выпускника Таврической духовной семинарии Мстислава Базарова и священническую хиротонию диакона Владислава Бояренцева.

За Богослужением молились учащие, учащиеся и выпускники духовной школы, прихожане храма.

На запричастном стихе митрополит Тихон обратился к присутствующим с архипастырским Словом.

В завершение Богослужения правящий архиерей вручил выпускникам дипломы, выразив радость по случаю успешного прохождения испытаний и пожелав семинаристам счастливого священнического служения, помощи Божией и искренних молитв.

Завершился выпускной акт архиерейским благословением, общим фото на память и праздничной трапезой, за которой прозвучали слова поздравления и благодарности.

Таврическая духовная семинария — одно из старейших духовных учебных заведений Тавриды, главной задачей которого является подготовка священнослужителей. Замысел об открытии семинарии возник ещё в середине XIX века, когда святитель Иннокентий (Борисов) в одной из своих бесед высказал пожелание о создании «Академии миссионеров» на полуострове. Намерение святителя Иннокентия создать духовную школу в Крыму было воплощено в жизнь после его кончины, в 1873-м году, трудами знаменитого проповедника святителя Гурия (Карпова), архиепископа Таврического. В настоящее время и. о. ректора семинарии является иеромонах Андрей (Коротков).

источник: пресс-служба Крымской митрополии. Фото Станислава Ефимова