Мнение: бюджет Крыма на 2024 год – и социальный, и развития

Но все еще дотационный.

Принятие бюджета Крыма на 2024 год – на финишной прямой. Ранее в Госсовете РК обсудили главный финансовый документ, немного подправили, выдали рекомендации и определили «точечные адреса» реализации программ и проектов. Не за горами собственно принятие бюджета… Важно, что он дотационный (Республика пока не может похвастаться доходами в двести миллиардов и больше) и убыточный — дефицит бюджета РК в 2024 году составит 2,1 млрд. рублей (вероятно эти средства «перекроются» за счет национализации и продажи объектов).

Тем не менее поводов для оптимизма немало. В бюджете Крыма на 2024 год не забыт ни один из социальных проектов, заложено достаточное финансирование всех масштабных программ и проектов.

Доходная часть бюджета на 2024 год предусматривает 202,1 млрд. рублей. Налоговые и неналоговые поступления (предположительно) составят в 2024 году 71,5 млрд. рублей.

Наш бюджет является бюджетом развития, предусматривает инвестиции в сферы транспорта, энергетики и ЖКХ. В целом бюджет можно охарактеризовать в равной степени и как социальный, и как бюджет развития, — подчеркнул глава крымского парламента Владимир Константинов.

По его словам, о социальной направленности бюджета свидетельствует тот факт, что на социально значимые статьи расходов запланировано выделить в следующем году 42,7 млрд. рублей или 20,9% от всех планируемых расходов. Бюджетом предусматривается сохранение мер поддержки семьям с детьми, ветеранам, инвалидам, льготным категориям граждан. Размеры пособий и компенсаций будут индексироваться.

На систему образования предусмотрено выделение 43,1 млрд. рублей, на соцподдержку крымчан — 31,2 млрд. рублей; здравоохранение — 17,8 млрд рублей; культуру, спорт и другие социальные мероприятия — 7,9 млрд. рублей, — перечислил Константинов.

Несмотря на то, что большую часть бюджета Крыма по-прежнему составляют дотации, крымская экономика все-таки показывает рост собственных доходов.

Мы перешагнули планку в 70 млрд. рублей. Это хороший темп, особенно — с учётом трудностей, связанных с проведением СВО, прежде всего — с логистикой. Тем не менее наши собственные доходы вырастут в следующем году по сравнению с нынешним примерно на 3 млрд. рублей, — отметил председатель Госсовета Республики.

По его информации, на 2024 год в Крыму планируется реализация 27 государственных программ.

Направление нашего развития, как и в предшествующие годы, ориентировано на создание комфортной и современной инфраструктуры, которая, как следствие, приводит к увеличению инвестиционной активности, улучшению качества жизни и эффективности производственной сферы. В проекте бюджета объем ассигнований на реализацию государственной программы РФ «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов прогнозируется в общей сумме 183,7 млрд. рублей на три года, в том числе 63 млрд. рублей на 2024 год, — рассказал Владимир Константинов.

По его словам, «достаточные средства» запланированы на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт​ объектов образования, капитальный ремонт спортивных объектов,​ объектов социальной сферы и культуры.