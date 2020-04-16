Мнение: дистанция в 2 метра убережет от коронавируса в 90% случаев

Обоснованной «социальной дистанцией» для предотвращения заражения коронавирусом в обычных условиях являются два метра, такое расстояние поможет защититься от инфицирования в подавляющем большинстве случаев, отмечает Главный внештатный эпидемиолог России, академик Николай Брико.

Именно 2 метра — это обоснованная дистанция, которая необходима, чтобы уберечься от передачи вируса от человека к человеку. Есть данные, которые говорят, что вирус может распространяться от заболевшего и на 4 метра, но это зависит от условий распространения. Может. Но это не значит, что 4 метра надо теперь принимать за основную меру расстояния, — заявил Брико «Интерфаксу» .

Он пояснил, что «во время, например, приступа кашля «полет» вируса может достигать и восьми метров, но это же не означает, что 8 метров надо брать за норму»!

Более 90% всех возможных заражений при передаче вируса укладывается в два метра. И именно этот размер является нормой для определения безопасного расстояния при передаче вируса, — подчеркнул академик.

В то же время эпидемиолог заявил, что «в условиях медицинских, конечно, нужны более жесткие параметры для предотвращения распространения вируса».

Но там и более строгие требования не только для расстояния, но и для формы защиты, в том числе и для респираторов. Более того, и дезинфекционные мероприятия должны быть более строгие и частые, — пояснил он.

В беседе с «Интерфаксом» эпидемиолог также опроверг слухи о том, что рост числа заболевших коронавирусом в регионах РФ якобы связан с перемещением вируса по воздуху: он подчеркнул, что это объясняется только передвижением людей.