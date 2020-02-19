Мнение: государство должно взял Интернет под жесткий контроль

Председатель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе призвал как можно скорее ввести жесткий контроль за контентом в Интернете. Об этом он сообщил РИА Новости .

Поводом для такого призыва стали недавние события (ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ) в Керчи. Двое подростков планировали устроить теракты в своих учебных заведениях. Дома у них найдены самодельные взрывные устройства.

Все это — результат полного отсутствия каких-либо правил пользования интернетом, соцсетями и всем, что с этим связано. Государство должно немедленно разработать четкую, ясную и жесткую систему контроля за этой сферой, — заявил РИА Новости Григорий Иоффе.

Глава Общественной палаты Крыма полагает, что отсутствием государственного контроля над интернетом воспользовались провокаторы, которые занимаются организацией групп «смерти» в социальных сетях и подстегивают подростков к различным преступлениям.