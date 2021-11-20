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Мнение: Крым – защищен, ни одной армии мира он не по зубам
Фото: прессс-служба ЮВО

Мнение: Крым – защищен, ни одной армии мира он не по зубам

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:09 20.11.2021

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет (депутат от Республики Крым) усомнился, что американская армия способна вторгнуться в Крым (о таком «раскладе — ЗДЕСЬ).

Депутат заявил, что Россия располагает современным вооружением, не имеющим аналогов в мире и позволяющим уничтожить агрессора на подступах к границам.

Крым надежно защищен. Ни одной армии, в том числе американской, не по зубам прорвать оборону и вторгнуться на полуостров, — цитирует Шеремета РИА Новости.

Парламентарий предположил, что США не будет вступать в непосредственное вооруженное противостояние с Россией.

Для этого у них есть вассалы в лице других государств, — пояснил он.

Ранее Шеремет заявил, что США не стоит «безобразничать» и испытывать Россию на прочность прохождением своих кораблей через территориальные воды у крымских берегов.

Мнение: Крым – защищен, ни одной армии мира он не по зубам

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