Мнение: никаких переговоров с украинскими олигархами и политиками, поддерживающими нацизм, не будет

По поручению Главы Республики Крым Сергея Аксёнова будет разработан проект федерального закона о национализации на территории Российской Федерации имущества, которым владеют украинские олигархи и политики, открыто поддерживающие нацизм.

Поручил разработать до понедельника проект федерального закона о национализации всего имущества, которое принадлежит украинским олигархам, политикам, государственным деятелям, открыто поддерживающим нацизм и киевский режим, и находится на территории Российской Федерации. Проект будет направлен в Госдуму. Напомню, что в начале марта Верховная рада приняла закон о национализации российской собственности на Украине.

Хочу сказать, что в Крыму никто из украинских жуликов переоформить свое имущество уже не сможет. Отработка списков завершится на этой неделе, республиканский законодательный акт будет принят крымским парламентом через неделю. Соответственно, будут приняты решения о национализации.

Также поручил разработать проект федерального закона о запрете раскольничьей структуры – так называемой православной церкви Украины. #НикакихПереговоров, — прокомментировал Сергей Аксёнов.