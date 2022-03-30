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Мнение: никаких переговоров с украинскими олигархами и политиками, поддерживающими нацизм, не будет

Мнение: никаких переговоров с украинскими олигархами и политиками, поддерживающими нацизм, не будет

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:05 30.03.2022

Проект закона о национализации украинского имущества будет направлен в Государственную Думу.

По поручению Главы Республики Крым Сергея Аксёнова будет разработан проект федерального закона о национализации на территории Российской Федерации имущества, которым владеют украинские олигархи и политики, открыто поддерживающие нацизм.

Поручил разработать до понедельника проект федерального закона о национализации всего имущества, которое принадлежит украинским олигархам, политикам, государственным деятелям, открыто поддерживающим нацизм и киевский режим, и находится на территории Российской Федерации. Проект будет направлен в Госдуму. Напомню, что в начале марта Верховная рада приняла  закон о национализации российской собственности на Украине.

Хочу сказать, что в Крыму никто из украинских жуликов переоформить свое имущество уже не сможет. Отработка списков завершится на этой неделе, республиканский законодательный акт будет принят крымским парламентом через неделю. Соответственно, будут приняты решения о национализации.

Также поручил разработать проект федерального закона о запрете раскольничьей структуры – так называемой православной церкви Украины. #НикакихПереговоров, — прокомментировал Сергей Аксёнов.

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