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Мнение: Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) не теряет своей результативности

Мнение: Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) не теряет своей результативности

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:43 15.06.2023

Завершился второй день работы XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В нем принимает участие делегация Республики Крым под руководством председателя Государственного Совета РК Владимира Константинова. По словам главы крымского парламента, ПМЭФ не теряет своей результативности.

Мнение: Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) не теряет своей результативности

Мы уже пообщались с делегациями из многих регионов России, с которыми у нас сложились крепкие дружеские отношения, посетили стенды новых субъектов РФ. К сожалению, для многих жителей России долгое время это были не просто забытые, а неизвестные территории, поэтому на форуме их жизнь, деятельность вызывает особый интерес, – сказал Владимир Константинов.

Мнение: Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) не теряет своей результативности

Председатель Госсовета Крыма отметил, что сегодня Россия находится на изломе глобальных изменений.

В таких условиях особенно важна устойчивость регионов. Отсюда — обилие различных контрактов и проектов. Экономическая жизнь субъектов РФ продолжается, — убежден глава республиканского парламента.

Мнение: Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) не теряет своей результативности

Владимир Константинов подчеркнул, что за девять лет сделано многое для развития Крымского полуострова, однако и сегодня его потенциал реализован не в полном объёме.

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Мнение: Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) не теряет своей результативности

У нас есть колоссальные возможности для развития сельского хозяйства, курортной отрасли, включая лечебный, горный туризм, и многое другое. С нашим культурным, историческим наследием мы можем конкурировать со многими регионами РФ. Мы продолжим работать над развитием Крыма, привлекать инвесторов, — резюмировал Константинов.

Мнение: Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) не теряет своей результативности

Фото: страница В.Константинова ВКонтакте.

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