Мнение: подача воды по графику в Симферополе — риск инфекционных заболеваний

Подача воды по графику в Симферополе (и близлежащих селах) создает дополнительные риски подъема заболеваемости, однако власти предпринимают все усилия, чтобы их снизить. Об этом РИА Новости Крым сказала главный санитарный врач Крыма, руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Введение подобных режимов при неотработанных мероприятиях создает дополнительные риски для подъема заболеваемости инфекционными заболеваниями . Сейчас все делается для того, чтобы этот комплекс мероприятий был отработан так, как положено, чтобы риски минимизировать, — сказала Наталья Пеньковская.

Она акцентировала внимание, что экономия воды не должна быть во вред.

Как бы парадоксально это ни звучало, но необходимо в обязательном порядке соблюдать все необходимые мероприятия, правила личной гигиены, но при этом постараться экономить воду, — подчеркнула Пеньковская.

Напомним, бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко дал совет симферопольцам: в случае введения графиков – воду из крана не пить!