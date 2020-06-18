Мнение: Санкции по отношению к Крыму не стали орудием манипуляции, а сделали нас сильнее

Как известно, Евросоюз продлил на год ограничительные меры — санкции против Крыма и Севастополя. Глава РК Сергей Аксёнов прокомментировал это событие.

Санкции по отношению к Крыму, несмотря на старательные попытки их авторов и идейных вдохновителей, не стали орудием манипуляции, не загнали нас в угол, а с точностью до наоборот сделали нас сильными и самодостаточными. Очередное их продление – лишь дань «традиции», ведь по факту ничего другого они сделать не могут. Лживые обвинения, подлые подстрекательства и безрассудные санкции – вот весь «арсенал» внешнеполитических инструментов Евросоюза, — отметил Глава Крыма.

Сергей Аксёнов подчеркнул, что нагнетание антироссийской истерии вокруг крымского вопроса давно стало для Запада привычной формой сокрытия собственных проблем, способом переместить фокус общественного внимания с важного на абстрактное.

По словам Главы Республики, Крым на сегодняшний день является территорией перспективного развития.

Все глобальные инфраструктурные и социальные проекты в Крыму за последние шесть лет были реализованы в условиях санкций. Безусловно, их отсутствие создало бы для Крыма более благоприятные условия для экономического развития, в частности, для привлечения инвестиций. Но это не прямой ущерб, а скорее утраченная возможность, которую мы компенсируем другими доступными способами, — подчеркнул Глава РК.

Резюмируя, Сергей Аксёнов сказал, что его восприятие западных санкций лучше всего демонстрирует пословица «собака лает, караван идёт».

Впереди много работы! Но, как говорится, «дома и стены лечат». Российский Крым обречен на успешное развитие и процветание, — подытожил Глава Республики.