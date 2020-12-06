Мнение: темпы развития медицины в Севастополе высокие

Мнение о том, что темпы развития медицины в Севастополе высокие, высказал первый заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Игорь Каграманян. Чиновник вместе с вице-губернатором города Александром Кулагиным и директором Департамента здравоохранения Виталием Денисовым посетил поликлиники первой городской больницы и ковидный госпиталь.

В Севастополе я бываю регулярно, начиная с 2014 года. Все изменения происходили у меня на глазах и, конечно, то, что делается для развития медицины, достойно хороших оценок и уважения: улучшена материально-техническая база, при ремонте поликлиник приняты хорошие технологические решения. Коллектив первой городской больницы под руководством главного врача организовывает всё так, чтобы медицинская помощь была максимально комфортной и доступной, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя первого заместителя министра здравоохранения.

По словам Игоря Каграманяна, сейчас Минздрав России и власти Севастополя обсуждают, как в 2021 году будет реализовываться программа модернизации первичного звена здравоохранения по всей стране и в нашем регионе. В рамках этой программы будут построены новые поликлиники, новые амбулатории, а те объекты, которые ещё нуждаются в ремонте, будут отремонтированы.

Также Игорь Каграманян посетил городскую инфекционную больницу, оценил уже построенный модуль для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, побывал на строительных площадках — на территории медицинского учреждения идёт возведение второго модуля и ПЦР-лаборатории.

Я хотел бы подчеркнуть такой положительный момент, что в Севастополе не только задействован коечный фонд стационаров: Губернатором было оперативно принято решение о строительстве современного нового инфекционного модуля на уровне лучших стандартов, по хорошему проекту, который может быть рекомендован для других регионов нашей страны. Уже строится вторая очередь, здесь же оперативно организован кабинет КТ, что сейчас важно и востребовано. В Севастополе планируется строительство современной инфекционной больницы на территории будущего медицинского кластера. Но то, что сделано сейчас в кратчайшие сроки, достойно уважения. Возведение новых корпусов позволяет сохранить основной коечный фонд и, соответственно, сохранить доступность медицинской помощи для пациентов по неинфекционному профилю, — заявил первый замглавы Минздрава России.

Директор Департамента здравоохранения Виталий Денисов добавил, что первый замминистра предложил Севастополю помощь в проведении повышения квалификации врачей на базе федеральных медицинских центров. Обучение будет проводиться в онлайн-режиме. В ближайшее время будут сформированы списки, составлен график и начаты образовательные программы.

Игорь Каграманян также назвал главные цели на 2021 год – выход из эпидемиологической ситуации и старт программы модернизации первичного звена.

В течение пяти лет на модернизацию первичного звена здравоохранения в Севастополе будет направлено более полутора миллиардов рублей. У руководства города уже есть планы, будет построена новая поликлиника, врачебная амбулатория, приобретено необходимое оборудование, автотранспорт, — подчеркнул первый заместитель министра здравоохранения.