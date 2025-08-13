Многодетным семьям Ялты компенсируют покупку школьной и спортивной формы

Размер компенсации на одного ребенка — 12 447,20 рублей. Из них: 4 667,70 руб. — республиканская компенсация за школьную форму и обувь. И 7 779,50 руб. — муниципальная компенсация за спортивную форму. Право на компенсацию имеют многодетные семьи города Ялты. По предварительным данным, этой мерой поддержки в текущем периоде смогут воспользоваться 1241 семья.

Процедура максимально упрощена, теперь не нужны справки о доходах семьи и товарные чеки за купленную форму. Главное — позаботиться о компенсации в срок, — подчеркнула удобство нового порядка оформления на личных страницах в социальных сетях глава администрации Ялты Янина Павленко.

Подать заявление можно в очном формате в Департаменте социальной политики Администрации города Ялта по адресу: ул. Московская, д. 45. Телефоны для справок: +7 (978) 902-89-32; +7 (978) 902-89-29.

А также электронно через Портал госуслуг Республики Крым, а в течение 5 рабочих дней после регистрации заявления на Портале необходимо предоставить оригиналы необходимых документов в Департамент социальной политики.

Администрация города напоминает, что компенсация за форму — лишь одна из мер поддержки многодетных семей. Так, этим летом 259 детей из многодетных семей Ялты отдохнули и оздоровились в детских лагерях благодаря предоставленным путевкам.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта