Прямо сейчас:
Главная | Жизнь в Республике | Социальная сфера РК | Многодетным семьям Ялты компенсируют покупку школьной и спортивной формы
Новости Республики
Многодетным семьям Ялты компенсируют покупку школьной и спортивной формы
фото: пресс-служба администрации Ялты

Многодетным семьям Ялты компенсируют покупку школьной и спортивной формы

Опубликовал: КрымPRESS в Социальная сфера РК 18:54 13.08.2025

Администрация города Ялта информирует многодетные семьи о начале приема заявлений на получение компенсации за приобретение школьной формы, спортивной формы и обуви для детей. Процедура специально упрощена для удобства родителей. Подача заявок: с 1 августа по 1 ноября 2025 года.

Размер компенсации на одного ребенка — 12 447,20 рублей. Из них: 4 667,70 руб. — республиканская компенсация за школьную форму и обувь. И 7 779,50 руб. — муниципальная компенсация за спортивную форму. Право на компенсацию имеют многодетные семьи города Ялты. По предварительным данным, этой мерой поддержки в текущем периоде смогут воспользоваться 1241 семья.

Процедура максимально упрощена, теперь не нужны справки о доходах семьи и товарные чеки за купленную форму. Главное — позаботиться о компенсации в срок, — подчеркнула удобство нового порядка оформления на личных страницах в социальных сетях глава администрации Ялты Янина Павленко.

Подать заявление можно в очном формате в Департаменте социальной политики Администрации города Ялта по адресу: ул. Московская, д. 45. Телефоны для справок: +7 (978) 902-89-32; +7 (978) 902-89-29.

Узнайте больше:  Симферополь: изменения в порядок получения денежной выплаты на приобретение школьной формы для многодетных семей

А также электронно через Портал госуслуг Республики Крым, а в течение 5 рабочих дней после регистрации заявления на Портале необходимо предоставить оригиналы необходимых документов в Департамент социальной политики.

Администрация города напоминает, что компенсация за форму — лишь одна из мер поддержки многодетных семей. Так, этим летом 259 детей из многодетных семей Ялты отдохнули и оздоровились в детских лагерях благодаря предоставленным путевкам.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

голоса
Оцените материал
Просмотры: 5

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x