Более 4 тысяч пенсионеров Севастополя выбрали способ доставки пенсии онлайн

Доставка пенсий и социальных выплат севастопольцам производится через организации, с которыми у Отделения СФР заключены договоры. Способ получения (через банк или почту) пенсионер определяет самостоятельно в момент назначения пенсии.

В случае, если выплата установлена в проактивном формате, выбрать способ доставки помогает электронный сервис «Доставка пенсии и социальных выплат СФР» на портале госуслуг.

С помощью сервиса пенсионер также может в любое время сменить способ доставки пенсии. Процесс прохождения заявления отображается в личном кабинете. Этим же способом можно изменить и доставщика, например, сменить один банк на другой. Список банков, с которыми Отделение СФР по Севастополю заключило соглашения о доставке, можно найти на сайте СФР в разделе «Гражданам».

Сегодня проактивно, то есть без подачи заявления, мы назначаем пенсии гражданам с инвалидностью, пенсии по случаю потери кормильца несовершеннолетним детям, а также социальную доплату к пенсии неработающим пенсионерам до прожиточного минимума. Портал госуслуг позволяет значительно упростить получение выплат — севастопольцам не нужно обращаться в фонд лично и приносить какие-либо подтверждающие документы, — отметила управляющая Отделением СФР по Севастополю Елена Гайворонская.

Если у вас остались вопросы, обращайтесь в единый контакт-центр — 8 800 100 00 01 (звонок бесплатный). Режим работы линии Отделения СФР по Севастополю — с понедельника по четверг — с 09.00 до 18.00 без перерыва на обед, в пятницу — с 09.00 до 16.45

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источник: пресс-служба Отделения СФР по Севастополю

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