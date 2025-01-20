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В Севастополе увеличивается региональная выплата участникам СВО — до 500 тысяч рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Социальная сфера РК 16:44 20.01.2025

На заседании Правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева было принято решение об увеличении региональной выплаты участникам СВО, заключающим контракт на территории города. С 1 января этого года региональная выплата будет составлять 500 тысяч рублей.

Мы приняли решение, что с 1 января эту выплату увеличиваем до 500 тысяч рублей. Для тех, кто будет подписывать контракт с Минобороны с этого года, региональная выплата будет составлять 500 тысяч рублей, дополнительно к федеральной выплате в размере 400 тысяч рублей, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора Михаила Развожаева.

Участники СВО, заключившие контракт на службу с Минобороны РФ с 1 января 2025 года будут суммарно получать 900 тысяч рублей, из них – 500 тысяч составит региональная выплата, а 400 тысяч – федеральная.

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Напомним, что решение об увеличение федеральной выплаты до 400 тысяч рублей было принято Президентом России Владимиром Путиным летом 2024 года.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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