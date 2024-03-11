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Мобильное приложение МЧС России: личный помoщник в различных экстремальных ситуациях

Мобильное приложение МЧС России: личный помoщник в различных экстремальных ситуациях

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:30 11.03.2024

Мобильное приложение по безопасности «МЧС России», разработано как личный помощник пользователя и призвано содействовать формированию культуры безопасного поведения среди подрастающего поколения и взрослых.

Сервис поможет сориентироваться и мгновенно найти информацию о действиях при чрезвычайной ситуации и будет полезен как в быту, так и на отдыхе. Разработано шесть рубрик с полезной информацией: «Что делать», «МЧС рекомендует», «Первая помощь», «Карта рисков», «Проверь свою готовность», «Проверь свои знания».

Так, в разделе «Что делать?» пользователю доступен порядок действий и правила поведения в экстренной ситуации с голосовым помощником. Раздел «МЧС рекомендует» — это хранилище знаний о безопасности, рассказывающий о причинах возникновения ЧС и их предупреждении. В «Первой помощи» содержатся сведения о действиях при оказании первой помощи пострадавшему до прибытия медиков. «Карта рисков» содержит ежедневный оперативный прогноз о возможных угрозах природного характера. Разделы «Проверь свою готовность» и «Проверь свои знания» носят интерактивный характер и содержат чек-листы по проверке личной готовности и готовности жилища к возможным ЧС, а также различные тесты, позволяющие проверить знания о действиях при ЧС.

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В приложении доступен вызов службы спасения, а также определение геолокации, которой он может поделиться в случае необходимости.

Разработанное специалистами Информационно-аналитического центра МЧС России приложение доступно для бесплатного скачивания в онлайн-магазинах.

источник: пресс-служба ГУ МЧС России по РК

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