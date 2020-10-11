Модульные картины — история на века в современном воплощении

При всей своей внешней новизне модульные картины (единый сюжет, разделённый на фрагменты-модули) — наследие глубокого прошлого. Историки уверяют, что изображения, оформленные таким образом, появились ещё в Средневековье. Именно так выглядели так называемые алтарные картины, украшавшие как католические, так и православные храмы. Позже они перекочевали в дома знати, и долгое время считались достоянием богачей.

А вот повсеместно в домах и квартирах наших современников модульные картины в качестве деталей интерьерных решений появились уже в 21 столетии. И довольно быстро не только отвоевали себе «место под солнцем», но и с каждым годом набирают популярность. Появилась и новая волна авторов, которые нашли себя в создании таких изображений, различающихся по формам, количеству частей, размерам, сюжетным линиям и т.д. И зачастую такие полотна являют собой без преувеличения произведения искусства — https://artstar.ua/, достойные не только украшать быт, но и внимания коллекционеров. Правда, «ассортимент» таких холстов сегодня настолько велик, что сделать выбор может быть и непросто. Скажете, картины стоит выбирать исключительно душой-сердцем? Однозначно. Но тонкости, определяющие «эксплуатационные качества» модульных холстов, всё-таки есть. И чтобы покупка была удачной их необходимо знать.

Что советуют по этому поводу эксперты?

Во-первых, просят учесть, что модульные картины по количеству фрагментов. А именно:

Диптих — два вертикальных модуля (квадратной или прямоугольной формы). Как правило, одного размера и одной формы.

Триптих — три модуля. Часто эти фрагменты могут быть разных размеров: центральный — большой, боковые — поменьше.

Полиптих — четыре и более фрагмента. Одинаковых или разных по форме и размеру.

Диптих, говорят специалисты, идеально впишется в интерьер небольших помещений. Триптих — это картины для комнат средней квадратуры, тогда как полиптих будет уместен на территориях, где места много.

Во-вторых: модульные картины могут размещаться по-разному — вертикально, горизонтально, ступеньками, произвольно. Да, конечно, способ диктует сама сюжетная линия, но при «прочих равных», к примеру, горизонтальный зрительно расширяет комнату: а вертикальный вариант визуально увеличивает помещение в высоту.

Третий момент: где будут уместны модульные картины? В прихожей, спальне, гостиной, детской, кабинете и даже в ванной комнате. Строгих правил нет, но, разумеется, с учётом сюжетов, изображённых на холстах, а их многообразие (цветы, урбанистика, репродукции работ великих художников, детские истории, романтика, животные и т.д.) даёт большой простор для действий.

Настоятельно рекомендуют эксперты при выборе модульных картин не действовать «в диссонанс» — подбирать их всё-таки в унисон со стилем существующего интерьера.

Однако, крайне важно при покупке произведения для определённого помещения учитывать его «технические» параметры. Так, модульные картины, основание которых — холст, смотрятся эффектнее и ярче.

Но они и более требовательны к условиям «обитания» — в ванной и кухне, где влажность и перепады температуры, их размещать вряд ли целесообразно. Хотя, без сомнения, идеальная модульная картина — это образчик, созданный по классической схеме: на полотне, в подрамнике из дерева, написанный натуральными красками.