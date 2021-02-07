Модульные здания MODODOMUS: «кто-кто в теремочке живет?»

Технологии строительства модульных зданий становятся все более популярными. Причин тому множество: от скорости постройки до дешевизны, от вполне приемлемых для средних широт характеристик до дизайна. И правда, модульные дома заметно выделяются на фоне «обычных» зданий. Они похожи не то на домики хоббитов, не то на сказочные теремки, при этом прекрасно сохраняют тепло и уют, прочны и надежны. Эксперты говорят о минимальных сроках эксплуатации в 50-70 лет. По ряду показателей модульные здания превосходят каменные, бетонные и деревянные. Все дело в современных технологиях. Строительство – одна из консервативных отраслей, но и в ней модули устроили настоящую революцию.

Один из примеров передовых технологий — модульные здания MODODOMUS с применением материалов Siniat. «Три кита» этих технологических решений: безопасность, качество, надежность. Проще говоря, строительство модульных домов начинается еще на производстве. После согласования и утверждения проекта, проводится прокладка коммуникаций и работа над фундаментом, а параллельно изготавливаются блоки необходимых размеров и конфигураций. Их монтаж занимает несколько недель. И в этом главное достоинство модульных зданий – скорость постройки. Но от скорости не должно страдать качество. Материалы Siniat – тому порука.

Что скажете о доме «со стальным позвоночником»? Производители уверяют: простоит больше века. Ну а фиброцементные плиты Cementex – самый свежий хит. Еще несколько лет назад строители и мечтать не могли об универсальных блоках, подходящих и для внешнего применения, и для внутренней отделки. Материалы Siniat не боятся огня и влаги, прекрасно сберегают тепло и устойчивы к образованию грибка. Их экологичность подтверждена сертификатами и наработанным опытом строительства модульных домов. Отметим, что для таких строек есть ограничение по этажности (не более двух). Ну а самыми популярными MODODOMUSами являются дома с площадью:

48 кв. метров,

96 кв. метров,

144 кв. метра.

Остается выбрать на вкус и кошелек (повторим, такой дом – вполне бюджетный и доступный). Важно, что проекты MODODOMUS – не просто «сказочные теремки». Такое модульное здание — и «моя крепость» и «уютный дом, милый дом». Подробно с проектами, типовыми решениями, комплектацией и особенностями конструкций можно ознакомиться на сайте siniat.ua. Здесь же будут небезынтересны отзывы благодарных клиентов и убедительные примеры недавних строек.