Молитва Спиридону Тримифунтскому о жилье, или... во что верят россияне

21 век, современные технологии, инновации, полёты в Космос, прогресс идёт семимильными шагами… Можно говорить многое, определяя день сегодняшний, но факт остаётся фактом: несмотря на все достижения человечества в любой непонятной (трудной, болезненной, печальной и т.д. ситуации — нужное подчеркнуть) люди склонны взывать к помощи тех, кого не увидеть, верить в то, что не доказано путём эмпирическим, корректировать свои действия в соответствии с тем, что выдаётся за истину, но выглядит не всегда «ясно-понятно».

И вот что интересно: во многих случаях такие шаги себя оправдывают! lovingmoney.ru/ молитва Спиридону Тримифунтскому о жилье помогает разрешить проблемы, связанные с недвижимостью, гороскоп на день предостерегает от опасности, во сне открываются секреты, а лунное затмение и обращение к Гекате кардинально меняют жизнь. Предрассудки? Думайте, что хотите в меру собственного мировоззрения, но! Как показывают опросы, 75% россиян верят в то, что объяснить нельзя. А 35% точно знают, что в их жизни «Что ни пожелается — всё всегда произойдёт, всё всегда сбывается».

Так, во что же сегодня верят россияне, и на помощь кого (чего) надеются в трудные времена? В основном:

считают, что сила молитвы способна творить чудеса. Причём здесь единого мнения нет: кто-то предпочитает взывать к одному святому, в какой-то момент вдруг выбранному покровителем, а кто-то действует по принципу — «Молюсь любому, кто услышит». Религия играет роль? Разумеется. Но зачастую и те, кто имеет малое представление о постулатах какого-либо из верований, идёт по жизни с молитвами, не видя в этом ничего необычного.

уверены, что ангелы и проводники способны на многое, если хорошенько попросить их о помощи. Да, кстати, говорят, что эти посредники между мирами эффективнее работают, когда просящий готов встать на путь истинный. Другими словами, сделать нечто в обмен «на услугу свыше». То есть, здесь действует принцип — «Ты мне, я тебе».

не исключают, что за ними приглядывают ушедшие в мир иной родственники. Ведут, оберегают, ругают, серчают, подсказывают и т.д.

сверяют свою каждодневность с гороскопами, а также верят, что на их жизнь напрямую влияет положение звёзд на небосклоне и фазы Луны.

обращаются за помощью и защитой к талисманам, оберегам, тотемам.

корректируют свою жизнь в соответствии с приметами. Как общепризнанными и известными, так и продиктованными личными историями.

И вот ещё один интересный факт: большинство россиян склонны списывать свои промахи и неудачи на то, что… грубо говоря… «карты не так легли», а вовсе не на собственную несостоятельность, бездействие, недоработки и т.д.

При этом также стоит учесть, что, по статистике, более успешно идут «по жизни» те, кто уверен: он в этом мире не один, а обращение ко Вселенной способно «подстелить соломку» в нужный момент. Кстати, такие воззвания в тонкие миры многие, отмечают знатоки, отправляют неосознанно. И кто может точно сказать, что этот неконтролируемый порыв — случайность? Быть может таким образом наше подсознание стыкуется со Вселенским разумом, действительно запрашивая помощи и поддержки, а потом и получая их, если «звёзды сходятся».