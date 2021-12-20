Молодые архитекторы и урбанисты разработали проекты для МДЦ «Артек»

В МДЦ «Артек» завершилась X юбилейная образовательная программа «Территория развития – городская среда». Ее участники – молодые граждане из 35 регионов – выступили в роли настоящих архитекторов. Ребята провели комплексное исследование общественных пространств в «Артеке» и создали проекты, которые помогут детскому центру стать еще более уютным и современным. Программа «Территория развития – городская среда» посвящена участию молодых граждан в развитии городов и поселений. В ней участвовали победители конкурсов «История местного самоуправления моего края» и «Идеи, преображающие города». Это дети из Камчатского, Хабаровского, Краснодарского и Пермского краев, Сахалинской, Волгоградской, Воронежской, Псковской, Новосибирской областей, Республики Дагестан, Чукотского автономного округа и еще 24 регионов России.

Главной ценностью образовательной программы является то, что в «Артек» приезжают участники из больших и малых городов. Здесь они получают возможность попробовать себя в роли архитектора. Именно на таких площадках создаются нужные и полезные проекты, привлекаются молодые люди, за которыми стоит будущее отрасли. Убежден, среди участников 14 смены есть те, кто через несколько лет будет управлять городскими сообществами, – цитирует пресс-служба директора «Артека» Константина Федоренко.

Молодые архитекторы и урбанисты изучили историю создания городов и принципы их формирования, познакомились с тенденциями развития общественных пространств, провели комплексное исследование общественных пространств в «Артеке». А затем разработали собственные архитектурные проекты для детского центра и для страны.

Злата Артемова из Перми предложила модернизировать Пушкинскую площадь в лагере «Лазурный». Площадь сохранит предназначение – для праздников, отрядных и тематических дел. Но предлагается установить новые лавочки, где смогут разместиться больше людей. А в лавочках расположить полки с настольными играми, книгами. Также по проекту на площади появятся лаунж с пуфами и фотозона из больших букв #пушкиннашевсё.

Мария Черепахина из Приморско-Ахтарска придумала, как преобразить набережную. Ее проект «Artland» – место для фестивалей на артековском пляже. Это архитектурный павильон, выставочный зал, мастерские, а также смотровая площадка и лабиринт для граффити. Особым местом притяжения в «Artland» станет капсула времени, считает автор. Здесь артековцы смогут написать послание в будущее и положить его в капсулу, а через несколько лет «Артек» отправит письмо адресату.

Команда во главе с Максимом Лысенко из Петропавловска-Камчатского обратила внимание, что из-за пандемии в детском центре затруднены коммуникации между лагерями. Решение архитекторы предложили в проекте «Остров номер 1». Культурный комплекс на поверхности Чёрного моря станет связующим узлом и новой точкой притяжения. Центр возведен на плавучей платформе, а с землей связан выдвижными коммуникациями. Главный объект острова – арена на 7000 человек с мастерскими, библиотекой, коворкингами, выставочными павильонами. На крыше расположены смотровые, террасы, а в кольцевой зоне – ботанический сад.

А Арина Федоркина из Уфы с единомышленниками придумала целый город, первыми жителями которого могут стать сотрудники «Артека». Это подводный комплекс между Аю-Дагом и Адаларами. Он представляет собой соту, на разных уровнях которой располагаются промышленный блок, жилье, офисы, магазины, муниципалитет, университеты. Благодаря сочетанию видов и возможности наблюдать за морем на глубине через стеклянные стены, город станет популярен среди туристов, считает автор.

Всего было представлено 12 проектов. Эксперты и гости программы отметили, что идеи оригинальны и актуальны, могут вписаться в общественные пространства и подчеркнуть уникальность «Артека».

У детей свежий взгляд, он ничем не затуманен, и это для них возможность показать себя и свои идеи, защитить их перед экспертным сообществом. Это и профориентационное направление, уже сейчас ребята могут определиться с профессией. Сама атмосфера «Артека» располагает к получению знаний и к укреплению связей, – говорит депутат Московской городской Думы Александр Козлов.

СПРАВКА:

Организаторы программы «Территория развития – городская среда» – Общественная палата Российской Федерации, Фонд содействия реформированию ЖКХ, МИТУ-МАСИ, Государственный университет управления, МАРХИ, Союз архитекторов России и другие государственные и общественные организации, в сферу деятельности которых входят вопросы государственного и муниципального развития.

фото: пресс-служба МДЦ «Артек»

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