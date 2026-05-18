Молодым специалистам крымского АПК расширили перечень направлений для выплаты

Выплата предоставляется гражданам Российской Федерации в возрасте не старше 35 лет, завершившим обучение не ранее 1 апреля 2014 года по программам высшего или среднего профессионального образования и трудоустроившимся по профессии в организациях агропромышленного комплекса Республики Крым.

Размер выплаты составляет 250 тысяч рублей – для получателей, имеющих высшее образование и 200 тысяч рублей – для получателей, имеющих среднее профессиональное образование.

С 2026 года претендовать на выплату могут в том числе специалисты, завершившие обучение по направлению подготовки «Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники» (код ОКСО 2.25.00.00).

Прием документов будет объявлен в ближайшее время. Следите за официальными публикациями министерства сельского хозяйства Республики Крым.

источник: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК