Молодым специалистам крымского АПК расширили перечень направлений для выплаты

Опубликовал: КрымPRESS в Сельское хозяйство Крыма 13:00 18.05.2026

Министерство сельского хозяйства Республики Крым сообщает о расширении перечня направлений подготовки молодых специалистов, имеющих право на получение единовременной выплаты из бюджета Республики Крым. Соответствующие изменения внесены в порядок предоставления выплаты, утвержденный постановлением Совета министров Республики Крым от 06.07.2017 № 345.

Выплата предоставляется гражданам Российской Федерации в возрасте не старше 35 лет, завершившим обучение не ранее 1 апреля 2014 года по программам высшего или среднего профессионального образования и трудоустроившимся по профессии в организациях агропромышленного комплекса Республики Крым.

Размер выплаты составляет 250 тысяч рублей – для получателей, имеющих высшее образование и  200 тысяч рублей – для получателей, имеющих среднее профессиональное образование.

С 2026 года претендовать на выплату могут в том числе специалисты, завершившие обучение по направлению подготовки «Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники» (код ОКСО 2.25.00.00).

Прием документов будет объявлен в ближайшее время. Следите за официальными публикациями министерства сельского хозяйства Республики Крым.

источник: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК

