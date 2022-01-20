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Молокоперерабатывающие предприятия Крыма увеличили производство сыров
фото: pxhere.com

Молокоперерабатывающие предприятия Крыма увеличили производство сыров

Опубликовал: КрымPRESS в Сельское хозяйство Крыма 19:49 20.01.2022

Молокоперерабатывающие предприятия Крыма в 2021 году увеличили производство сыров почти на 17%.

По данным Крымстат, молокоперерабатывающими предприятиями Республики Крым за январь-ноябрь 2021 года произведено 1,7 тысяч тонн сыров, что на 16,8 % выше аналогичного периода 2020 года. На территории Республики Крым основными производителями сыров являются: ООО «Новатор», ООО ДК «Мегатрейд-Юг», ООО «Юг-молоко», — цитирует пресс-служба врио министра сельского хозяйства РК Алиме Зарединову.

По словам чиновника, на территории Республики Крым производство сыров осуществляет ряд малых предприятий и индивидуальных предпринимателей: ООО «Агрофирма «Зеленогорск», ООО «СЫРНАШ», ООО «Лидер Крым», ИП КФХ Алахвердова А.Ш ТМ «Краснолесская Сыроварня» (г. Симферополь), КФХ Носырева И.Ю. ТМ «Горная сыроварня» (г. Алушта), «Частная сыроварня Натальи Касьяновой» (Белогорский район), «Сыроварня Натальи Зайцевой» (Белогорский район), Ферма «Нюся» (Бахчисарайский район).


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