Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Моряк пытался вывезти из Крыма неучтённую валюту. Спрятал в ящике стола

crimeapress_news

Моряк пытался вывезти из Крыма неучтённую валюту. Спрятал в ящике стола
фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ России по РК

Моряк пытался вывезти из Крыма неучтённую валюту. Спрятал в ящике стола

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:38 25.12.2019

Неучтённую валюту у моряка сотрудники Пограничного управления ФСБ России по РК выявили в порту «Керчь».

В ходе осмотра гражданского судна, которое следовало за пределы РФ, сотрудники ведомства нашли у одного из членов экипажа неоформленные 25 тысяч долларов (почти полтора миллиона рублей). Они были упакованы и спрятаны в ящике письменного стола. В соответствии с российским законодательством без соответствующего оформления разрешено провозить через границу не более 10 тысяч долларов (около 600 тысяч рублей). Таким образом, моряк нарушил закон в части статьи «контрабанда наличных денежных средств, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Материалы дела переданы в Крымскую таможню для принятия дальнейшего решения.

Моряк пытался вывезти из Крыма неучтённую валюту. Спрятал в ящике стола

Комментарии для сайта Cackle
Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2019 гг.