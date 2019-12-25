Моряк пытался вывезти из Крыма неучтённую валюту. Спрятал в ящике стола

Неучтённую валюту у моряка сотрудники Пограничного управления ФСБ России по РК выявили в порту «Керчь».

В ходе осмотра гражданского судна, которое следовало за пределы РФ, сотрудники ведомства нашли у одного из членов экипажа неоформленные 25 тысяч долларов (почти полтора миллиона рублей). Они были упакованы и спрятаны в ящике письменного стола. В соответствии с российским законодательством без соответствующего оформления разрешено провозить через границу не более 10 тысяч долларов (около 600 тысяч рублей). Таким образом, моряк нарушил закон в части статьи «контрабанда наличных денежных средств, — сообщили в пресс-службе ведомства.