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Морпехи Черноморского флота отработали действия по обороне морского побережья
Фото: пресс-служба ЮВО

Морпехи Черноморского флота отработали действия по обороне морского побережья

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:08 08.02.2022

Военнослужащие соединения морской пехоты Черноморского флота совместно с подразделениями армейского корпуса Южного военного округа, дислоцированного в Крыму, провели учение по организации маневренной и позиционной обороны морского побережья. Мероприятие проведено в соответствии с планом боевой подготовки и повседневной деятельности сил (войск) флота в зимнем периоде обучения на межвидовом полигоне Опук в Крыму.

Подразделения в составе тактических групп отработали задачи по противодесантной обороне побережья с проведением боевых стрельб танковыми экипажами и боевыми расчетами артиллерии армейского корпуса ЮВО по морским целям. Подразделения морской инженерной службы ЧФ, совместно с военнослужащими корпуса, выполнили комплекс мероприятий по оборудованию рубежей и фортификационных сооружений, запасных огневых позиций и засад, установке минных полей на переднем крае обороны, — сообщает пресс-служба ЮВО.

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В ходе учения командиры всех степеней закрепили свои навыки в управлении разнородными группировками в постоянно меняющейся тактической обстановке на местности, а также подразделениями материально-технического и медицинского обеспечения.


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