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Морская авиация Черноморского флота проводит лётное тактическое учение с выполнением боевых упражнений
Фото: пресс-служба ЮВО

Морская авиация Черноморского флота проводит лётное тактическое учение с выполнением боевых упражнений

Опубликовал: CrimeaPRESS в Черноморский флот 12:21 18.03.2020

Экипажи истребителей и бомбардировщиков отдельного морского штурмового авиационного полка, а также экипажи вертолётов и самолётов отдельного смешанного авиационного полка морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота проводят активную фазу лётного тактического учения (ЛТУ) с выполнением боевых упражнений на полигонах боевой подготовки в Республике Крым. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

В ходе первого этапа учения экипажи самолётов и вертолётов отработали мероприятия по выводу сил из-под удара условного противника с дальнейшим перебазированием авиации на запасные аэродромы.

На втором этапе пилоты Су-24М и Су-30СМ выполнили пуски неуправляемых ракет и бомбометание по наземным и морским целям, экипажи противолодочных самолётов и вертолётов осуществили поиск подводной лодки условного противника, а лётчики военно-транспортной авиации осуществили учебные мероприятия по перевозке и десантированию грузов, — говорится в сообщении.

В учении принимают участие: экипажи самолётов-разведчиков Су-24МР, фронтовых бомбардировщиков Су-24М, многоцелевых истребителей Су-30СМ, самолётов Ан-26, противолодочных самолётов-амфибий Бе-12, вертолётов Ми-8 и Ка-27, — всего порядка 20 единиц из состава морской авиации и ПВО Черноморского флота.

Морская авиация Черноморского флота проводит лётное тактическое учение с выполнением боевых упражнений

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