Морская авиация Черноморского флота проводит лётное тактическое учение с выполнением боевых упражнений

Экипажи истребителей и бомбардировщиков отдельного морского штурмового авиационного полка, а также экипажи вертолётов и самолётов отдельного смешанного авиационного полка морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота проводят активную фазу лётного тактического учения (ЛТУ) с выполнением боевых упражнений на полигонах боевой подготовки в Республике Крым. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

В ходе первого этапа учения экипажи самолётов и вертолётов отработали мероприятия по выводу сил из-под удара условного противника с дальнейшим перебазированием авиации на запасные аэродромы. На втором этапе пилоты Су-24М и Су-30СМ выполнили пуски неуправляемых ракет и бомбометание по наземным и морским целям, экипажи противолодочных самолётов и вертолётов осуществили поиск подводной лодки условного противника, а лётчики военно-транспортной авиации осуществили учебные мероприятия по перевозке и десантированию грузов, — говорится в сообщении.

В учении принимают участие: экипажи самолётов-разведчиков Су-24МР, фронтовых бомбардировщиков Су-24М, многоцелевых истребителей Су-30СМ, самолётов Ан-26, противолодочных самолётов-амфибий Бе-12, вертолётов Ми-8 и Ка-27, — всего порядка 20 единиц из состава морской авиации и ПВО Черноморского флота.