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Морская авиация Черноморского флота совместно провела учебно-боевые полёты   
Фото: пресс-служба ЮВО

Морская авиация Черноморского флота совместно провела учебно-боевые полёты   

Опубликовал: CrimeaPRESS в Черноморский флот 20:59 03.07.2021

Привет, «Sea Breeze».

Экипажи самолётов Морской авиации и ПВО (МА и ПВО) Черноморского флота (ЧФ) совместно с авиацией Южного военного округа (ЮВО) провели тренировочные полёты над акваторией Чёрного моря с отработкой задач по нанесению ракетных и бомбовых ударов по кораблям условного противника.

Как сообщает пресс-служба ЮВО, от Морской авиации ЧФ были задействованы многоцелевые истребители Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24М, от авиации ЮВО истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики Су-27. Перед началом совместных полётов самолётов ЧФ и ЮВО экипаж самолёта-амфибии Бе-12 из состава Морской авиации выполнил разведку условных целей в акватории Чёрного моря.

В рамках тренировочных полётов лётчики отработали выполнение простых и сложных полётных заданий со средних и малых высот с учётом преодоления средств противовоздушной обороны кораблей условного противника. Для уничтожения «противника» в море лётчики выполняли заход на боевой курс в составе пар и одиночно с отработкой условных ракетных и бомбовых ударов по мишенным позициям, имитирующим отряд надводных кораблей условного противника. Роль отряда кораблей условного противника выполняли большие десантные корабли «Саратов» и «Орск», — говорится в сообщении пресс-службы ЮВО.

Всего учебные задачи выполняли более 10 самолётов из состава Морской авиации и ПВО ЧФ и авиации ЮВО.

Морская авиация Черноморского флота совместно провела учебно-боевые полёты   

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