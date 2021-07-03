Морская авиация Черноморского флота совместно провела учебно-боевые полёты   

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Экипажи самолётов Морской авиации и ПВО (МА и ПВО) Черноморского флота (ЧФ) совместно с авиацией Южного военного округа (ЮВО) провели тренировочные полёты над акваторией Чёрного моря с отработкой задач по нанесению ракетных и бомбовых ударов по кораблям условного противника.

Как сообщает пресс-служба ЮВО, от Морской авиации ЧФ были задействованы многоцелевые истребители Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24М, от авиации ЮВО истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики Су-27. Перед началом совместных полётов самолётов ЧФ и ЮВО экипаж самолёта-амфибии Бе-12 из состава Морской авиации выполнил разведку условных целей в акватории Чёрного моря.

В рамках тренировочных полётов лётчики отработали выполнение простых и сложных полётных заданий со средних и малых высот с учётом преодоления средств противовоздушной обороны кораблей условного противника. Для уничтожения «противника» в море лётчики выполняли заход на боевой курс в составе пар и одиночно с отработкой условных ракетных и бомбовых ударов по мишенным позициям, имитирующим отряд надводных кораблей условного противника. Роль отряда кораблей условного противника выполняли большие десантные корабли «Саратов» и «Орск», — говорится в сообщении пресс-службы ЮВО.

Всего учебные задачи выполняли более 10 самолётов из состава Морской авиации и ПВО ЧФ и авиации ЮВО.