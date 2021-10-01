Морская авиация Черноморского флота выполнила практическое бомбометание на полигоне в Крыму

Экипажи самолетов отдельного морского штурмового полка из состава Морской авиации Черноморского флота отработали вопросы боевого применения на межвидовом полигоне в Крыму. Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, учение проведено в соответствии с планом боевой подготовки и повседневной деятельности сил флота на 2021 учебный год.

По замыслу учения самолет-разведчик Су-24МР, выполняя задачи по ведению разведки, обнаружил объекты условного противника в горной местности. Для уничтожения «противника» в небо поднялись фронтовые бомбардировщики Су-24М и многоцелевые истребители Су-30СМ. Обнаружив объекты условного противника, экипажи нанесли бомбовый удар и выполнили пуски неуправляемых ракет, уничтожив мишенные позиции, имитирующие объекты условного противника, — говорится в сообщении.

В ходе выполнения учебно-тренировочных полетов летчики отработали нормативы по экстренному вылету с аэродрома базирования и выполнили элементы сложного пилотажа для ухода от средств противовоздушной обороны условного противника на различных высотах как одиночно, так в составе пар.

Учебно-боевые задачи выполняли 7 самолетов СУ-30СМ и Су-24М из состава соединения Морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота.