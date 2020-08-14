Морских круизов в Крым в этом году не будет

Лайнер «Князь Владимир», известный своими круизами по Черному морю из Сочи в Крым, так и не выйдет в море с туристами-пассажирами в этом году. Круизы – под запретом из-за коронавируса.

В связи с неясной ситуацией по снятию ограничительных мер, связанной с распространением коронавирусной инфекции в регионах навигации лайнера «Князь Владимир», отменяются рейсы, запланированные на 2020 год, — говорится в сообщении компании «Черноморские круизы» (оператор лайнера).

Пассажирам отмененных рейсов предложили перенести путешествие на 2021 года.

«Князь Владимир» в начале марта открыл навигацию 2020 года, она должна была стать самой продолжительной с момента возобновления круизного сообщения на Черном море в 2017 году и завершиться в конце октября, планировались 35 рейсов. Однако из-за ограничительных мер по коронавирусу на Кубани круизы пришлось отменить с третьей декады марта.

Теплоход, вмещающий до 800 пассажиров, должен был отправиться в круиз по маршруту «Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь – Сочи» 19 июля, однако не получил на это разрешение Роспотребнадзора, притом что оператор заявлял о полной готовности судна.

В руководстве компании «Черноморские круизы» до последнего надеялись получить разрешение. Но поскольку губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил режим повышенной готовности в регионе до 21 августа, было принято решение об отмене.