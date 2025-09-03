Мошенники используют данные из Росреестра — как защитить себя от аферистов

Мошенники стали использовать информацию из Росреестра о недвижимости своих жертв в атаках с применением методов социальной инженерии. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на эксперта Дениса Калемберга.

Социальные инженеры при таргетированных атаках стали использовать информацию из Росреестра, — сказал собеседник агентства.

Наличие информации об определенной недвижимости само по себе дает значимую точку контакта с людьми. Так, мошенники связываются с потенциальной жертвой и сообщают о срочной проверке счетчиков по конкретному адресу — для подтверждения требуется код из сообщения. Такое сообщение может прийти от любого сервиса — каршеринг, маркетплейс, супермаркет.

Связавшись с жертвой, мошенники вынуждают владельца недвижимости продиктовать код из СМС — якобы для подтверждения работ. Однако «единственная цель отправки кода — напугать потенциальную жертву», чтобы человек подумал, что «действительно сообщил важный код мошенникам».

Затем приходит СМС якобы о входе на «Госуслуги» либо гражданина просят позвонить по указанному номеру телефона. Далее жертву переводят на «специалиста по мошенничеству», который пытается уговорить перевести деньги на «безопасный счет» или скачать вредоносное ПО.

Злоумышленники стремятся сделать свои звонки и сообщения максимально правдоподобными, опираясь на реальные данные о недвижимости или других объектах собственности. Когда человек слышит знакомые факты о себе, он начинает меньше сомневаться и легче поддается манипуляциям, говорит член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Основная цель таких атак — заставить жертву самостоятельно раскрыть конфиденциальную информацию. Чаще всего это коды из СМС, логины и пароли, а также установка вредоносных приложений. Мошенники создают атмосферу срочности и страха, чтобы человек не успел проверить достоверность информации, — отметил депутат.

Очень важно понимать, что государственные органы, банки и официальные сервисы никогда не просят граждан передавать коды из СМС или устанавливать дополнительное ПО по звонку. Все подобные запросы — верный признак мошеннической схемы. Если возникает сомнение, лучше сразу завершить разговор и самостоятельно позвонить в организацию по официальному номеру, напомнил Немкин.

Для защиты необходимо быть внимательнее к любым сообщениям и звонкам, связанным с имуществом или госуслугами. Гражданам стоит помнить: чем больше личной информации человек сам раскрывает в открытом доступе, тем проще мошенникам ее использовать. Поэтому важно ограничивать публикацию персональных данных и развивать навыки цифровой грамотности, чтобы вовремя распознавать уловки злоумышленников, — заключил парламентарий.

источник: пресс-служба депутата Государственной Думы РФ Антона Немкина

голоса Оцените материал Узнайте больше: Налоговая служба: защититься от цифрового мошенничества и узнать о начисленных налогах поможет личный кабинет

Просмотры: 7