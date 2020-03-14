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Мост на улице Гагарина в Симферополе откроют до 20 апреля. Должны открыть

Мост на улице Гагарина в Симферополе откроют до 20 апреля. Должны открыть

Опубликовал: CrimeaPRESS в Инфраструктура Крыма 8:52 14.03.2020

Капремонт автомобильно-пешеходного моста на улице Гагарина в Симферополе идет по графику и завершится до 20 апреля. Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава администрации крымской столицы Елена Проценко.

Мост на улице Гагарина в Симферополе откроют до 20 апреля. Должны открыть

До 20 апреля мост должен быть сдан, — написала она. — Учитывая, сколько раз на мосту были выявлены проблемы, и, соответственно, переносился срок его сдачи, стараюсь говорить об этом очень аккуратно. Процесс, действительно, контролирую, и очень надеюсь, что не будет никакого форс-мажора.

Мост на улице Гагарина в Симферополе откроют до 20 апреля. Должны открыть

Мониторинг работ, действительно, ежедневный. На сегодняшний день, строители закончили вязку каркаса для ригеля, установили опалубку, уже завтра начнут принимать бетон для заливки.

Мост на улице Гагарина в Симферополе откроют до 20 апреля. Должны открыть

Фото: ФБ.

Мост на улице Гагарина в Симферополе откроют до 20 апреля. Должны открыть

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