Мост на улице Гагарина в Симферополе откроют до 20 апреля. Должны открыть

Капремонт автомобильно-пешеходного моста на улице Гагарина в Симферополе идет по графику и завершится до 20 апреля. Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава администрации крымской столицы Елена Проценко.

До 20 апреля мост должен быть сдан, — написала она. — Учитывая, сколько раз на мосту были выявлены проблемы, и, соответственно, переносился срок его сдачи, стараюсь говорить об этом очень аккуратно. Процесс, действительно, контролирую, и очень надеюсь, что не будет никакого форс-мажора.

Мониторинг работ, действительно, ежедневный. На сегодняшний день, строители закончили вязку каркаса для ригеля, установили опалубку, уже завтра начнут принимать бетон для заливки.

Фото: ФБ.