Мотоблок — незаменимый и универсальный помощник в хозяйстве

И это действительно так. Современные мотоблоки — техника, которую можно задействовать во всех процессах и хозяйственных работах в частных домовладениях и на приусадебных участках. Вспашка и удобрение почвы, уборка листьев и снега, стрижка газонов, мытьё дорожек, перемещение грузов, перекачивание воды — эти помощники безотказно работают в любой сезон. Впрочем, только при том условии, что при покупке устройства был сделан правильный выбор.

А ассортимент такой техники сегодня чрезвычайно велик. Так, к примеру, на сайте компании ZipLife представлены десятки мотоблоков разных производителей. Более или менее мощные, с большим или меньшим набором опций, «заточенные» под решение конкретных задач или же максимально разноплановые.

Какие параметры стоит взять во внимание при выборе мотоблока? Их несколько. А именно:

Мощность двигателя — самый важный параметр. Именно он определяет, насколько приобретение будет полезным в вашем хозяйстве. Небольшой участок, а нагрузка на устройство будет не от слова «паши, паши, паши»? Вполне возможно рассматривать к покупке мотоблок «силой» до 6,5 «лошадок». А вот если хозяйство большое, участок измеряете не сотками, а десятками, то адекватный выбор — мотоблоки от 6,5 л.с., а то и более от 13 л.с.

— самый важный параметр. Именно он определяет, насколько приобретение будет полезным в вашем хозяйстве. Небольшой участок, а нагрузка на устройство будет не от слова «паши, паши, паши»? Вполне возможно рассматривать к покупке мотоблок «силой» до 6,5 «лошадок». А вот если хозяйство большое, участок измеряете не сотками, а десятками, то адекватный выбор — мотоблоки от 6,5 л.с., а то и более от 13 л.с. Тип топлива — бензин или дизель. Принципиальной разницы здесь нет. Просто дело привычки.

— бензин или дизель. Принципиальной разницы здесь нет. Просто дело привычки. Функциональность. Этот параметр напрямую зависит от того, на какое навесное оборудование «богат» тот или иной мотоблок. Совет: если хотите иметь в хозяйстве максимально универсального помощника, то и выбирайте с максимально большим набором «примочек».

Что касается цены. Отличная новость в том, что сегодня на рынке представлены мотоблоки в самых разных ценовых категориях. От по-настоящему бюджетных, то сверхдорогих. Что, к слову, вовсе не значит — если дешёвый, то оставляет желать лучшего по функционалу. Все производители стараются так или иначе, но «держать марку», создавая технику достойную. Разница лишь в наборе допоборудования, ну и имени бренда — чем известнее, тем дороже будет устройство.

Но! Если говорить о производителях, то специалисты однозначно советуют отдавать предпочтение компаниям известным, однако тем, которые представлены максимально широко в конкретном регионе. Главный момент, от которого стоит исходить — запчасти на мотоблоки должны быть доступны буквально по первому требованию. Ну и, разумеется, по доступным ценам. Так:

Среди всей линейки современных мотоблоков, отлично зарекомендовали себя для эксплуатации в условиях домашнего хозяйства мотоблоки Белорусского производителя МТЗ моделей 08Н, 09Н с двигателями Weima, Honda, Hammerman, Калужского завода «Кадви» серии «Угра» всех моделей, САЛЮТ (ранее Агат) от НПЦ САЛЮТ, — дают рекомендации специалисты компании ZipLife.

Ещё один практический совет: приобретать мотоблоки важно в специализированных магазинах, которые предоставляют гарантию на технику, а также могут с экспертной точки зрения проконсультировать перед покупкой. И! В последующем при необходимости обеспечить запасными частями соответствующего качества.

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