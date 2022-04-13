Мотоциклетные шины — всё, что нужно о них знать

Разновидности мотоциклетной резины, особенности, отличия и правильный подбор.

Байкеров шины обычно больше интересуют, чем автомобилистов. Правильная резина — частая тема на узкоспециализированных интернет-форумах. Несколько квадратных сантиметров, которые колеса касаются дороги, определяют, как мотоцикл будет реагировать в нормальных и критических ситуациях. Независимо от того, катаетесь ли вы в суперспорте или предпочитаете комфорт чоппера, предпочитаете маневренность скутера в городском потоке или пересеченной местности, вам всегда нужно быть на 100% уверенным.

Как работают мотоциклетные колеса

Основная функция резины — нести вес мотоцикла, передавать мощность двигателя, а переднее колесо отвечает за направление движения. Мотошина также является частью подвески мотоцикла и влияет на комфорт движения, именно по этой причине правильный подбор играет фундаментальную роль. Помимо этих параметров, её конструкция также должна отвечать требованиям безопасности, особенно по несущей способности, особенно боковых стенок. Они должны быть достаточно прочными, чтобы даже в случае внезапной потери давления форма шины сохранялась в достаточной степени для безопасного захода на посадку или остановки. Покрышка также выполняет важную функцию, особенно на влажных поверхностях. Если на мотошине недостаточно канавок, то она обычно лучше работает на сухом покрытии, но не успевает сливать воду.

Отдельной главой является устойчивость колеса при прохождении поворотов и торможении. Здесь лучше всего проявляются качество и функциональность внутренней конструкции. На плечо резины, являющееся связующим звеном между протектором и боковиной, действует как сила двигателя, так и вес мотоцикла и экипажа, в том числе и центробежная сила. И весь этот натиск передается через борт на пятку шины. Ни при каких обстоятельствах форма не должна значительно деформироваться во время маневра, воображаемое поперечное сечение должно сохранять свою круглую форму. Из этого требования становится очевидным важность контроля за правильным давлением в колесах.

Маркировка мотоциклетных шин

Основа маркировки мотоциклетных колес та же, что и для автомобилей, первые цифры и буквы обозначают ширину, профиль и диаметр, за ними следуют индексы скорости и веса. Ряд других сокращений маркировки мотошин совпадает с классической маркировкой для автомобилей:

ZR – покрышка радиальной конструкции, предназначенная для скоростей свыше 250 км/ч;

Прочерк «-» или В – диагональное построение;

ТТ – трубчатого типа, внутренние трубки;

TL – бескамерные шины;

A/T (All Terrain) – внедорожные и дорожные покрышки;

AW (All Weather) – предназначенные для круглогодичного использования;

M+S, M&S, M/S – грязь и снег, шины подходят для зимнего использования;

MFS, FR – защита обода от повреждений;

ML – защита боковин от повреждений;

RF, XL – усиленная конструкция для большей грузоподъемности;

ULW – сверхлегкая конструкция (в основном для спортивных и гоночных байков).

Направление вращения указано стрелкой, часто обозначаемое как Rotation.

Заднее колесо мотоцикла (с маркировкой REAR) передает мощность двигателя. Эффективность передачи изменяется прямо пропорционально размеру дорожного покрытия. Следовательно, заднее колесо имеет тенденцию быть больше, чем переднее колесо. Задняя мотошина также выдерживает более высокие нагрузки вперед, поэтому она имеет больший индекс веса.

Изменяем или сохраняем направление движения при помощи переднего колеса мотоцикла (маркировка FRONT), оно не нагружено сцеплением. Однако при торможении происходит перегрузка передней шины. При резком торможении заднее колесо становится настолько легким, что оно можно подняться, даже если вы не каскадер. В этот момент важна устойчивость переднего колеса, а более узкий размер является преимуществом. Эти аспекты и различия являются причиной различной конструкции, резиновой смеси или протектора даже для шин одного и того же производителя и типа.

Основные категории мотоциклетных шин

Существует несколько правил выбора мотошины. С одной стороны, имеем в виду точные маркировки и размеры, указанные в ПТС, а с другой стороны, соблюдаем категорию и способ использования мотоцикла, в том числе поверхность, по которой чаще всего движется машина.

В зависимости от типа байка существуют следующие категории колес:

Путешествие;

Спорт/путешествия;

Спорт;

Скутер;

Эндуро;

Местность;

Гонки.

Колеса для туристических мотоциклов

Популярный тип мотоцикла, используемый для широкого спектра мотоциклов и скутеров, гарантирует комфортную и безопасную езду даже на более длинных маршрутах. Качественная туристическая покрышка обладает соответствующей износостойкостью и обеспечивает комфортное вождение. Резина для путешествий просто служит какое-то время, и многие из них также сертифицированы для круглогодичной эксплуатации M+S.

Спортивные/туристические шины

Мотошины, на которых ездишь много, но при этом сохраняешь спортивный дух. Спортивно-туристический тип оценят водители, для которых каждый поворот – это вызов и длинная плоскость взлетно-посадочной полосы аэропорта. Производители рассчитывают на значительную нагрузку, поэтому эти мотоциклетные шины часто изготавливаются двухкомпонентными. Средняя часть протектора изготовлена из более прочного и твердого компаунда, область плеч покрышки – из более мягкой резины. Это предотвращает повышенное истирание резины в наиболее нагруженных точках в центре протектора. Мягкие бортики и края протектора обеспечивают надежное сцепление, особенно при наклоне. Кроме того, рисунок протектора с глубокими канавками препятствует аквапланированию.

Шины для спортивных мотоциклов

Ведущие бренды спортивных покрышек — Metzeler, Michelin, Mitas, Pirelli, Continental или Dunlop — используют свои знания в производстве гоночных шин. Но они добавили более длительный срок службы, чтобы протектор продержался больше, чем несколько заездов по трассе.

Спортивные шины Michelin PILOT POWER легко выдерживают езду по автомагистралям и кольцевым трассам.

Мотоциклетные шины для скутера

Для многих людей скутер является повседневным средством передвижения на работу или по городу, путешествуя по всем типам дорог. Современные скутеры развивают приличную крейсерскую скорость и таким образом выстраиваются в один ряд с туристическими мотоциклами. Резина для скутеров изготавливается с учетом устойчивости к истиранию и имеет длительный срок службы. Большинство традиционных производителей также выпускают резину для самокатов и их круглогодичной эксплуатации, т.е. с сертификацией M+S.

Резина эндуро

Сочетание прочности, скорости, безопасности и комфорта. Конструкция, которая функциональна на естественных грунтовых поверхностях и в дождь на дороге. Производители ориентируются в первую очередь на качество конструкции и инновации резиновых смесей.

Внедорожные мотоциклетные шины

Шины в действительно сложной местности, где гонщики ездят по скалам, преодолевают крутые холмы и другие подводные камни ландшафта. Долговечность резины обеспечивается прочной конструкцией, которая хорошо противостоит повреждениям. Однако она не всегда подходит для езды по бездорожью.

Гоночные мотошины

Особая категория покрышек для настоящих энтузиастов. Эта резина предназначена для байков кольцевых гонок и характеризуется высоким сцеплением, быстрым нагревом до оптимальной рабочей температуры, плавным и стабильным управлением машиной при наклоне. Минималистичный дизайн поддерживает сцепление колеса с поверхностью. Ведущими производителями являются Pirelli, Michelin, Metzeler, Mitas, Dunlop или Bridgestone.

Как правильно ухаживать за мотошинами?

Основой является правильное накачивание в соответствии с таблицей производителя мотоцикла. Плохая накачка ухудшает ходовые качества. При недокачке страдает, перегревается и деформируется каркас резины, а перекачка, в свою очередь, вызывает повышенное истирание протектора в центральной части и преждевременную потерю минимального размера протектора. Это 0,8 мм для мотоциклов, скутеров и мопедов. Помните, что желательно повысить давление в колесах на 20-30 кПа при движении по трассе или с пассажиром.

Интернет магазин Автошины Ком напоминает, если вы только обули новые мотошины, им необходима обкатка первые 200 километров. Новые покрышки покрыты остатками производственной жидкости, что означает, что они не обладают полным сцеплением. Всегда следите за тем, чтобы они прогревались до рабочей температуры во время каждой поездки. Это особенно важно в холодную погоду, когда прогрев займет больше времени.

Остерегайтесь синдрома правши/левши при наклоне. В зависимости от того, какая у вас доминирующая левая или правая рука, вы можете более энергично поворачиваться «в свою сторону». Со временем это приводит к большему износу плеча покрышки с этой стороны и большей склонности к более глубокому наклону.