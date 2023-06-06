«Мститель»-поджигатель из Евпатории получил за свою выходку солидный срок заключения

28-летний житель Евпатории получил… 15 лет колонии за поджог здания городской администрации и его символическое «разукрашивание» в желтый и синий цвета. Об этой выходке «идеологического противника спецоперации» — ЗДЕСЬ.

Дело рассматривал Южный военный окружной суд в Ростове-на-Дону. На заседании, в частности, прозвучало, что 28-летний евпаториец 16 мая 2022 года около 4 часов утра облил здание администрации Евпатории синей и желтой красками, после этого разбил окно на первом этаже и забросил туда стеклянную банку с зажигательной смесью. Вторую банку с «коктейлем Молотова» он метнул в фасад. Это возгорание своевременно обнаружил и локализовал сотрудник частного охранного предприятия.

Свои противоправные действия крымчанин заснял на видео, которое впоследствии опубликовал в соцсети. В голосовых комментариях к видеоролику и субтитрах евпаториец высказал угрозу совершения террористических актов в отношении сотрудников администрации Евпатории, а также призвал неограниченный круг лиц к проведению аналогичных акций, – говорится в сообщении пресс-службы Управления ФСБ по РК и г. Севастополю.

Следственный отдел УФСБ по РК и Севастополю возбудил и расследовал уголовное дело по ч.1 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч.1 ст. 205 УК РФ (угроза совершения террористического акта), ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм, то есть осквернение зданий, совершенное по мотивам политической ненависти).

Южный военный окружной суд приговорил «мстителя»-поджигателя к 15 годам заключения в колонии строгого режима.

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