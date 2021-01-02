Муфтият Крыма подвел итоги 2020 года

Напомним, Централизованная Религиозная Организация Духовное Управление Мусульман Республики Крыма и города Севастополь (Таврический Муфтият) – Муфтият Крыма , – это орган мусульман Крыма, непрерывно функционирующий в Крыму с 1991 г., и являющийся правопреемником Таврического магометанского управления и духовным наследником суннитской ханефитской традиции, издревле присущей мусульманам Крыма.

Миссия Муфтията Крыма – возрождение Ислама в Крыму, религиозно-культурное просвещение, сохранение традиционного понимания Ислама и развитие духовности мусульман нашего региона. Муфтият Крыма ставит целью объединение мусульман Крыма вокруг изучения религии Ислам и традиционной религиозной практики, — отмечают в пресс-службе ЦРО ДУМ Крыма.

Осуществляя свою деятельность в указанном направлении, Духовное управление мусульман Крыма подводит итоги текущего 2020 года, и освещает основные направления и вехи своей работы в этом году:

Координация деятельности религиозных организаций

В 2020 году около 150 имамов прошли повышение квалификации. Кроме этого, в текущем году состоялся выпуск слушателей курса «Халкъ медресеси» в Симферополе и Первомайском районе. Окончившие данный курс имамы продолжают работу в мечетях республики по месту проживания.

В период 2020 года отделом зарегистрировано 20 общин. Отдел координирует работу мечетей и религиозных организаций по всему Крыму, а также курирует религиозные мероприятия, включая проведение коллективных намазов и молитв.

Сотрудники Муфтията принимают участие в работе Межконфессионального Совета Крыма «Мир – дар Божий», а также в круглых столах, конференциях и встречах в научных кругах по вопросам межконфессионального и межнационального взаимосотрудничества.

Строительство

В течение 2020 года на территории Республики Крым продолжилось строительство 21 мечеть, практически во всех регионах полуострова. Начато строительство ещё двух мечетей. В селе Синицыно Кировского района открылась новая мечеть. Отделом строительства и земельных вопросов ДУМКа оформлено за 2020 год 47 объектов, из них 29 – земельные участки, 18 – культовые сооружения.

Главным объектом, имеющим большое значение для мусульман Крыма, является строительство Соборной мечети в Симферополе. В 2020 году из-за пандемии строительство замедлилось, но рабочим удалось завершить установку витражных окон; внешняя и внутренняя отделка культового здания, кровельные работы, а также благоустройство территории продолжаются.

Духовным управлением мусульман Крыма проведена большая работа по возвращению исторических культовых объектов. В частности, в собственность Муфтията возвращена территория азиза «Салгир-баба» в Симферополе. Работа по кладбищу Азизлер в Бахчисарае, мечети Эски сарай и другим объектам продолжается.

Религиозное образование

В 2020 году в Азовском медресе продолжились реформы в системе религиозного образования с учетом образовательно-религиозных стандартов.

В настоящее время в медресе обучается 88 человек. В Азовском медресе исламских наук проходят обучение 32 юноши, 29 девушек. В медресе хафизов проходят обучение 27 учеников.

14 студентов из Крыма, поступивших в 2015 году на факультет теологии РИИ, успешно защитили дипломные работы. Выпускники РИИ ─ это преподаватели основ ислама и имамы ДУМКа.

Ведутся подготовительные работы по реконструкции и возрождению Зинджирлы медресе и Орта медресе.

Народное просвещение

При Духовном управлении мусульман Крыма и г. Севастополь на протяжении семи лет функционирует религиозно-просветительский проект «Файдалы илим» («Полезные знания»). Основные направления деятельности «Файдалы илим» – просветительская работа, направленная н распространение традиционных ценностей и профилактики экстремистских идей и крайних взглядов.

Действует проект «Суаль-джевап» («Вопрос-ответ»), где каждый имеет возможность задать вопрос, связанный с религией Ислам и получить квалифицированный ответ от специалистов Муфтията.

В 2020 году в связи с пандемией, курсы основ Ислама и чтения Корана перешли в он-лайн формат. Преподавателями разработан новый проект «Къуран онлайн», благодаря которому обучение прошли более 1 тыс. человек. В регионах Крыма курсы основ Ислама прошли более 200 человек. Продолжилась работа проекта для дошкольников «Янъы баарь», который отметил свой первый юбилей — 5 лет со дня основания.

В августе 2020 года в Бахчисарайском районе прошел IV Всероссийский форум «Школа лидерства мусульманок», участие в котором приняли представительницы женских организаций из различных регионов России.

В декабре 2020 года Общественная организация мусульманок Крыма ДУМКа «Буллюр» приняла участие в VIII Съезде женских мусульманских организаций «Развитие и поддержка лидерского потенциала: ответственность, успешность, эффективность», на котором уже в пятый раз была признана «Лучшей женской мусульманской организацией — 2020».

Духовным управлением мусульман Крыма и г. Севастополь совместно с Управлением Федеральной исполнительной службы в Республике Крыма и г. Севастополя проведён ряд лекций и семинаров для осужденных. Также курс лекций проведен для осужденных, получивших условные сроки.

Издательская деятельность

В период 2020 года выпущено 12 номеров газеты «Хидает», а также 5 номеров журнала «Источник мудрости». Журнал включает в себя статьи, охватывающие широкий спектр жизни мусульман, в частности, материалы социологического, психологического, религиозного характера, в том числе и детский мир.

В 2020 году подготовлены к изданию и изданы следующие книги: «Настольная книга служителя Ислама», «Тетрадь для прописи арабских букв», «Крымская ССР: немецко-румынская оккупация; сожжённые сёла 1941-1944 гг. (Введение)». Переизданы книги «Учусь читать Коран» и «Учусь абдесту и намазу». Подготовлена к изданию и сдана в печать книга «Путеводитель по хаджу», подготовлена к переизданию книга «Основы исламских знаний», а также выпущены Имсакие, календарь со временами намаза на 2021 год и др. печатная продукция (буклеты, афиши, памятки).

Взаимодействие со СМИ

В период за 2020 год Духовное управление мусульман Крыма и г. Севастополь плотно взаимодействовало со СМИ, как крымскими, так и федеральными и международными. Это прямые эфиры во время Рамазана, еженедельные радио и телерубрики на телеканале «Миллет», видеомосты и видеоконференции, а также участие в программах и передачах на религиозную тематику. Религиозные служители ДУМКа принимали участие в таких программах, как «Саба», «Мераба, Рамазан», «Диний субет», «Ислям нурлары» и другие.

Внешняя деятельность и партнерство

В течение 2020 года представители ДУМК принимали участие в международных конференциях и форумах в Москве, Республике Татарстан, Республике Мордовия. Заместитель Муфтия Крыма Эсадуллах Баиров принял участие в форуме «История, современность, будущее — основы национального развития», организованного по инициативе региональной общественной организации «Объединение крымских татар Севастопольского региона «АК-ЯР» в Севастополе и «Богословское наследие мусульман России» в Болгарской исламской академии (г. Казань), а также в заседании Российского Совета по исламскому образованию, которое состоялось в декабре в г. Казань.

В Крымскотатарском музее культурно-исторического наследия совместно с Духовным управлением мусульман Крыма была проведена научно-практическая конференция «Проблемы изучения и перспективы развития истории, культуры и искусства крымских татар XIX – XX в.в.». В рамках конференции глава издательского отдела ДУМК Эмир-Асан Умеров выступил с докладом «Институт ифта в Исламе», в котором изложил процесс эволюции института выдающего фетву со времен Пророка Мухаммеда (с.а.в.) до Номана Челебиджихана.

В октябре 2020 года руководство Муфтията встретилось с делегацией представителей Ассоциации предпринимателей-мусульман Российской Федерации. На встрече стороны обозначили общие точки соприкосновения в партнерской деятельности на благо не только мусульман республики, но и всех жителей Крыма в целом.

В сентябре 2020 года АО «ГЕНБАНК» выпустил эксклюзивную монету из серебра «Коран — Речь Всевышнего». Выпуск приурочили к будущему открытию Соборной мечети.

Благотворительность

В период 2020 года ДУМКом проведена большая работа по оказанию благотворительной помощи. Имамами в регионах были созданы волонтёрские отряды, осуществляющие адресную продуктовую поддержку многодетным и малоимущим семьям. Кроме того, проведена адресная доставка гуманитарной помощи нуждающимся в виде продуктовых наборов, поступивших от партнёрских организаций диаспоры крымских татар в Турции. Также оказана помощь в приобретении угля и дров нуждающимся семьям, проживающим в негазифицированных населённых пунктах. В рамках бессрочной акции «Мерхаметлик» с Рамазана 2019 года до Рамазана 2020 года собрано 2 431 411 руб., рассмотрено более 50 заявлений о помощи. В декабре 2020 года запущена акция «Мерхаметлик лялеси» по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Также, Муфтият Крыма осуществляет шефскую помощь ГБУЗ РК «Дом ребенка Ёлочка», социально реабилитационному отделению для детей и подростков с ограниченными физическими и умственными возможностями ГБУ РК «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Железнодорожного района г. Симферополя», а также дому престарелых «Къартлар эви».

Сертификация халяль

При Духовном управлении мусульман Республики Крым и г. Севастополя с 2008 года функционирует Центр сертификации и стандартизации халяльной продукции «Элял» («Халяль»).

В 2020 году сертификат продлили такие предприятия, как «Ряба Крымская» АПХ «Дружба народов», предприятие по производству колбас «Мевлид», предприятие «Крымский султан», «Щербет», «Бахчисарайские продукты «Халяль», ТД «Эльса Эмиз», Сакское предприятие ООО «Крымские традиции», выпускающее мороженое. Кроме того, список сертифицированных предприятий пополнили точки быстрого питания «Дом вкуса» и «HAN DONER», магазин по продаже мяса «Мясная лавка», изготовитель тушеного мяса ТМ «Крымский гурман» и три предприятия по убою птицы, мелкого и крупного рогатого скота.

На территории Республики Крым вся продукция предприятий, получивших Сертификат «Халяль» Центра сертификации и стандартизации «Элял» Духовного управления мусульман Республики Крым и г. Севастополя, выпускается с маркировкой логотипа ДУМ Крыма.

Религиозные мероприятия

В период карантинных мероприятий весной 2020 года, были отменены пятничные коллективные намазы, ифтары – ежедневные вечерние разговения, а также намазы теравих в мечетях. В связи с пандемией был отменен коллективный праздничный намаз на Ораза-байрам. После снятия ограничений, на Курбан-Байрам традиционно состоялась раздача жертвенного мяса среди имамов, преподавателей ДУМКа, а также среди малоимущих и многодетных семей. В дни религиозных праздников Муфтият Крыма совместно с УФСИН по Республике Крым и г. Севастополю организовал передачу продуктов в исправительные колонии Симферополя и Керчи, а также в Симферопольское СИЗО.

18 мая в центральной мечети Симферополя Кебир-джами прошёл молебен, посвященный памяти жертв сталинской депортации из Крыма крымских татар в 1944 году. Молебен транслировался в прямом эфире национального телеканала «Миллет».

В рамках организованного Муфтиятом Крыма V Всекрымского конкурса «История Ислама в Крыму и история Крымских ханов, конкурсы прошли в трёх общеобразовательных школах Джанкойского, Симферопольского и Красногвардейского районов.

Хадж

В связи с пандемией и закрытием границ, в 2020 году хадж для крымских мусульман был отменён и перенесён на 2021 год.

Планы



Муфтият Крыма планирует совершенствовать текущие проекты, систему образования, образовательные стандарты, которые разработаны и внедрены в этом году, а также подготовку кадров, повышение квалификации имамов, строительство и возращение культовых объектов.

Основными задачами Муфтията Крыма являются обеспечение мусульман базовыми знаниями религии и повышение уровня религиозной грамотности, удовлетворение религиозных потребностей мусульман, профилактика экстремизма и защита от искажений традиционного суннитского вероучения Эхлю сунна вель-джемаа, сохранение религиозных традиций крымскотатарского народа. Особое внимание будет уделяться и впредь правильному воспитанию подрастающего поколения, которое является залогом здорового будущего народа, — подчёркивают в пресс-службе ЦРО ДУМ Крыма.

фото: пресс-служба ЦРО ДУМ Крыма