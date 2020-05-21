Муфтият Крыма призвал крымских мусульман отметить Ораза-байрам дома

Духовное управление мусульман Республики Крым и г. Севастополя обратилось к крымским мусульманам с просьбой провести джума-намаз 22 мая и байрам-намаз в первый день празднования Ораза-байрам (24 мая) в домашних условиях. Данное обращение связано с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Мы обращаемся к единоверцам с просьбой воздержаться от многолюдных собраний, ограничить поездки и соблюдать безопасную дистанцию. Режим самоизоляции сохраняется для граждан в возрасте более 65 лет.

Здоровье — это дар Аллаха, который человек обязан беречь и которым он должен распоряжаться наилучшим образом.

Пусть Аллах защитит и сохранит нас от болезней, бед и несчастий и дарует нам легкий исход от данного испытания! Мир, милость Аллаха и Его благословение всем нам, — говорится в сообщении пресс-службы ЦРО ДУМ Крыма.