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Муфтият Крыма призвал крымских мусульман отметить Ораза-байрам дома
Фото: qmdi.org

Муфтият Крыма призвал крымских мусульман отметить Ораза-байрам дома

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:21 21.05.2020

Духовное управление мусульман Республики Крым и г. Севастополя обратилось к крымским мусульманам с просьбой провести джума-намаз 22 мая и байрам-намаз в первый день празднования Ораза-байрам (24 мая) в домашних условиях. Данное обращение связано с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Мы обращаемся к единоверцам с просьбой воздержаться от многолюдных собраний, ограничить поездки и соблюдать безопасную дистанцию. Режим самоизоляции сохраняется для граждан в возрасте более 65 лет.

Здоровье — это дар Аллаха, который человек обязан беречь и которым он должен распоряжаться наилучшим образом.

Пусть Аллах защитит и сохранит нас от болезней, бед и несчастий и дарует нам легкий исход от данного испытания! Мир, милость Аллаха и Его благословение всем нам, — говорится в сообщении пресс-службы ЦРО ДУМ Крыма.

Муфтият Крыма выражает признательность соотечественникам за пониманием и соблюдение принятых властями мер по профилактике распространения коронавируса среди населения.

Муфтият Крыма призвал крымских мусульман отметить Ораза-байрам дома

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