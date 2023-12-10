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Муфтий провел первый намаз в Соборной мечети

Муфтий Крыма провел первый намаз в Соборной мечети

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 20:35 10.12.2023

В Соборной мечети Крыма прошел первый намаз, который провел Муфтий мусульман Республики Крым и г. Севастополь Хаджи Эмирали Аблаев.

Муфтий Крыма провел первый намаз в Соборной мечети

На богослужение в самой большой мечети Крыма собралось более 500 верующих, среди которых религиозные деятели, районные имамы, представители местных общин, сотрудники Муфтията Крыма, представители генерального подрядчика, строители, представители власти и общественные деятели.

Муфтий Крыма провел первый намаз в Соборной мечети

Глава мусульман Крыма обратился к единоверцам, отметив важность исторического события для всей России.

Муфтий Крыма провел первый намаз в Соборной мечети

Сегодня для всех мусульман Крыма и всей России очень радостный день. Мы ждали этого события более 50-ти лет. Хвала Всевышнему Аллаху, который позволил нам собраться в светлом, просторном, красивом зале нашей новой и долгожданной Соборной мечети, и совершить первый намаз. Мы уповаем на Творца, чтобы данная мечеть была местом притяжения для каждого мусульманина, и многие столетия служила на благо верующих Крыма и не только. Соборная мечеть является для нас символом единства и преемственностью поколений, — отметил Муфтий Крыма.

Муфтий Крыма провел первый намаз в Соборной мечети

Хаджи Эмирали Аблаев от имени Духовного управления мусульман Крыма и Севастополя поблагодарил за содействие Президента Российской Федерации Владимира Путина, под чьим патронатом строится Соборная мечеть, Главу Республики Крым Сергея Аксёнова и всех, кто причастен к праздничному событию.

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Муфтий Крыма провел первый намаз в Соборной мечети

После намаза присутствующие прочли дуа за благоденствие общей Родины, за мир и взаимопонимание между всеми народами России.

Муфтий Крыма провел первый намаз в Соборной мечети

Дата официального открытия Соборной мечети для прихожан будет известна позже.

Муфтий Крыма провел первый намаз в Соборной мечети Муфтий Крыма провел первый намаз в Соборной мечети Муфтий Крыма провел первый намаз в Соборной мечети

Фото и материалы: пресс-служба ДУМК.

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