Муфтий Крыма провел первый намаз в Соборной мечети

В Соборной мечети Крыма прошел первый намаз, который провел Муфтий мусульман Республики Крым и г. Севастополь Хаджи Эмирали Аблаев.

На богослужение в самой большой мечети Крыма собралось более 500 верующих, среди которых религиозные деятели, районные имамы, представители местных общин, сотрудники Муфтията Крыма, представители генерального подрядчика, строители, представители власти и общественные деятели.

Глава мусульман Крыма обратился к единоверцам, отметив важность исторического события для всей России.

Сегодня для всех мусульман Крыма и всей России очень радостный день. Мы ждали этого события более 50-ти лет. Хвала Всевышнему Аллаху, который позволил нам собраться в светлом, просторном, красивом зале нашей новой и долгожданной Соборной мечети, и совершить первый намаз. Мы уповаем на Творца, чтобы данная мечеть была местом притяжения для каждого мусульманина, и многие столетия служила на благо верующих Крыма и не только. Соборная мечеть является для нас символом единства и преемственностью поколений, — отметил Муфтий Крыма.

Хаджи Эмирали Аблаев от имени Духовного управления мусульман Крыма и Севастополя поблагодарил за содействие Президента Российской Федерации Владимира Путина, под чьим патронатом строится Соборная мечеть, Главу Республики Крым Сергея Аксёнова и всех, кто причастен к праздничному событию.

После намаза присутствующие прочли дуа за благоденствие общей Родины, за мир и взаимопонимание между всеми народами России.

Дата официального открытия Соборной мечети для прихожан будет известна позже.

Фото и материалы: пресс-служба ДУМК.