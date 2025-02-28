Муфтият Крыма отправит в хадж мусульман-участников СВО бесплатно

Духовное управление мусульман Крыма и г. Севастополь сообщает, что для крымских мусульман, участников специальной военной операции и их родных выделяется 20 бесплатных мест в Хадж-2025.

В настоящий момент проходит сбор информации и прием документов желающих 20 человек. Рекомендуют их Духовному управлению районные имамы.

Кроме того, сегодня в конференц-зале Духовного управления мусульман Крыма и г. Севастополь состоялась пресс-конференция, на которой обсудили важные темы, касающиеся Хаджа-2025 года, а также выделение 20 бесплатных мест для семей участников СВО.

Представители Муфтията Крыма и официального хадж туроператора ЦРО ДУМК «АВН-тур» особое внимание уделили квотам, предназначенным для семей военнослужащих, которые выполняют свой долг на фронте. Это решение направлено на поддержку тех, кто защищает нашу Родину, и позволит облегчить доступ к выполнению одного из важнейших столпов ислама для их близких.

Также поделились актуальной информацией о подготовке к хаджу, правилах участия и условиях, необходимых для совершения этого священного путешествия.

Данная акция реализуется с ДУМ РФ благодаря сенатору от Дагестана Сулейману Керимову, который выделил 5 000 тысяч благотворительных путевок в хадж для мусульман России. Благодаря слаженной работе Муфтията Крыма и хадж туроператора «АВН-тур» для крымских мусульман выделили 20 бесплатных мест.

Напоминаем, что прием документов в Хадж-2025 осуществляется строго до 18 марта.

источник: пресс-служба ДУМК