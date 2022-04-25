Мумиё — 25 народных рецептов применения

Мумиё — природное вещество, встречающееся главным образом в Гималаях и Афганистане. Образуется оно на протяжении веков, путём постепенного разложения растений, под действием микроорганизмов. Мумие это мощная и безопасная пищевая добавка, восстанавливающая энергетический баланс человека и потенциально, способная предотвратить некоторые заболевания.

Мумиё, также известное на севере Индии как salajit, shilajatu, mimie или mummiyo, называли «древней панацеей» и «чудесным даром Божьим». И как большинству предполагаемых панацей, ему предписывали омолаживающий эффект, а народные целители использовали его, как общеукрепляющее, адаптогенное и антистрессовое средство.

Мумие представляет собой клейкое вещество, имеет горький вкус и запах, напоминающий коровью мочу. Вещество обрабатывается различными производителями добавок и продаётся в виде капсул или порошка.

Виды и происхождение мумиё

Основной источник добычи мумиё, это Гималайские горы между Индией и Непалом. А также оно было обнаружено в России, Тибете, Афганистане, а недавно и на севере Чили. Было доказано, что польза для здоровья отличается от региона к региону, в зависимости от места, где было извлечено.

Точный состав мумиё зависит от таких факторов, как:

сорт растений;

качество почвы;

географическое происхождение породы;

местные температуры;

влажность;

высота над уровнем моря.

Например, в мумиё из Северной Индии больше фульвокислот (~ 21%), чем в мумиё из Непала (~ 15%), Пакистана (~ 15%) и России (~ 19%). Однако, в мумиё из Непала больше других биологически активных соединений.

На сегодня известны четыре сорта мумиё:

Золотое мумиё, которое, на самом деле, красноватого цвета (Саврана);

Серебряное мумиё, белого цвета (Раджат);

Медное мумиё, синего цвета (Тамра);

Железосодержащее мумиё коричнево-чёрного цвета (Лауха).

Несмотря на научные исследования и традиционное использование, точное происхождение мумиё всё ещё остаётся загадкой. Учитывая, что созревание длится много времени и происходит спонтанно, современные теории — лучшее предположение, которое могут сделать ученые. Процесс изготовления мумиё никогда не был научно воспроизведен или подтвержден.

Состав мумиё

Мумиё состоит в основном из гуминовых веществ, в том числе фульвокислоты, на долю которых приходится от 60 до 80% всего нутрицевтического соединения, плюс некоторые олигоэлементы, в том числе селен, обладающий омолаживающими свойствами.

Гуминовые вещества являются результатом деградации органического вещества, главным образом растительных веществ, что является результатом действия многих микроорганизмов.

Мумиё содержит:

30 микроэлементов;

28 химических элементов;

10 окисей металлов;

6 аминокислот;

внушительный ряд различных витаминов, особенно много витаминов группы В;

эфирные масла;

пчелиный яд;

фульвокислота, основной активный ингредиент;

гуминовая кислота (и уроновые кислоты);

другие растительные и микробные метаболиты (такие как дибензо-альфа-пироны);

маленькие пептиды и аминокислоты;

некоторые липиды;

фенольные гликозиды.

Благодаря современным исследованиям стало известно, что в составе мумиё присутствуют грибки, которые очень схожи по своим свойствам с пенициллином, благодаря этим грибкам мумиё может действовать, как надёжное бактерицидное средство при лечении большого количества инфекционных заболеваний, к примеру, таких как дизентерия, туберкулёз

и любые болезни, которые связаны с воспалительными процессами.

Мумиё — лечебные свойства

Сложный состав мумиё определяет его целебные свойства, в составе мумиё присутствуют такие биологически активные вещества, которые хорошо расширяют сосуды, а это крайне важно при лечении гипертонии, склероза, головных болей, инфаркта, а также и некоторых болезней, которые напрямую связаны с нарушениями обмена веществ.

Мумиё защищает от болезни Альцгеймера

Основным компонентом мумиё является антиоксидант, известный как фульвокислота. Этот мощный антиоксидант способствует когнитивному здоровью, предотвращая накопление белка «тау». Белки тау являются важной частью нашей нервной системы, но его накопление, может вызвать повреждение клеток мозга.

Учёные считают, что фульвокислота в мумиё может остановить ненормальное накопление белка тау и уменьшить воспаление, потенциально улучшая симптомы болезни Альцгеймера.

Тем не менее необходимы дополнительные исследования и клинические испытания.

Лечит мужское бесплодие и повышает тестостерона

Тестостерон — это основной мужской половой гормон, но у некоторых мужчин его уровень ниже, чем у других.

Признаки низкого уровня тестостерона включают в себя:

Низкое сексуальное влечение;

Выпадение волос;

Потеря мышечной массы;

Усталость;

Увеличение жира.

Мумиё также был изучен для повышения мужской фертильности. В одном исследовании 60 бесплодных мужчин принимали мумиё 2 раза в день в течение 90 дней.

В другом исследовании изучалась способность мумиё повышать уровень тестостерона у здоровых добровольцев. Мужчины в возрасте 45 — 55 лет получали мумиё в течение 90 дней. В конце этого периода исследователи отметили значительное повышение уровня тестостерона.

Мумиё уменьшает усталость

Синдром хронической усталости (СХУ) — это заболевание, характеризующееся длительной физической и умственной усталостью, не проходящее после отдыха или сна, сопровождающееся многочисленными суставными, мышечными, инфекционными и нейропсихологическими симптомами. Исследователи считают, что добавки мумиё могут уменьшить симптомы СХУ и восстановить энергию.

СХУ связывают с митохондриальной дисфункцией. Это когда клетки не вырабатывают достаточно энергии.

В исследовании, проведённом в 2012 году, исследователи давали лабораторным крысам мумиё в течение 21 дня, а затем индуцировали СХУ, заставляя крыс плавать 15 минут в течение 21 дня подряд. Результаты показали, что мумиё помог уменьшить влияние СХУ.

Исследователи отметили, что мумие может помочь улучшить функции клеток в организме, а это означает, что можно уменьшить усталость и естественным образом повысить уровень энергии.

Мумие для иммунитета

Эта природная смесь, которую обнаруживают в скальных трещинах, представляет собой сложный и уникальный органоминеральный комплекс, в его состав входит более 80 компонентов, среди которых аминокислоты, фосфолипиды, органические и жирные кислоты, смолы, эфирные масла, ферменты, стероиды, алкалоиды, витамины, микро- и макроэлементы. Поэтому использование мумие в целях улучшения здоровья и повышения способностей организма противостоять внешним негативным воздействиям вполне оправдано. Оно оказывает общеукрепляющее воздействие, нормализует метаболические процессы, благотворно сказывается на гормональном фоне.

Целебным воздействием на иммунитет обладает только натуральный продукт, использование таблетированной формы в этом случае бесполезно. Поскольку этот продукт является мощным биостимулятором, его нельзя длительное время принимать во избежание выработки привыкания. К противопоказаниям относят также детский возраст беременность, период лактации, высокое артериальное давление, наличие опухолей и кровотечений. В процессе лечения мумие нельзя употреблять алкоголь. Перед началом применения препаратов на основе этого вещества следует пройти консультацию у врача.

Рецепты:

В небольшом количестве воды растворяют 7 г мумие до кашеобразного состояния, добавляют полкилограмма мёда и перемешивают. Средство хранят в прохладном месте, принимают по столовой ложке трижды в день перед едой. Курс лечения длится 20 дней и возобновляется через 10 дней перерыва.

5 г мумие смешивают с 100 г измельченных листьев алоэ и соком 3 лимонов, снадобье выдерживают сутки и пьют по столовой ложке трижды в день.

В 10 столовых ложках очищенной теплой воды растворяют 2 г сухого мумие и принимают напиток по столовой ложке натощак ежедневно. Через 10 дней лечения делается 5 суточный перерыв, после которого курс повторяют. Рекомендуется употребление напитка совмещать с приемом на ночь столовой ложки смеси из 2 г мумие и 10 ст. л. меда. Комплексный подход позволит надежно улучшить иммунитет.

Мумиё выступает в роли антиоксиданта

Поскольку мумие богат фульвокислотой, сильным антиоксидантом и противовоспалительным средством, он также может защищать от свободных радикалов и повреждения клеток. В результате регулярное использование мумиё может способствовать долголетию, замедлению процесса старения и общему улучшению здоровья.

Помогает при высокогорной болезни

Признаки этого состояния:

Отёк лёгких.

Вялость или чувство усталости.

Гипоксия.

Высотная болезнь может быть вызвана низким атмосферным давлением, холодными температурами или высокой скоростью ветра. Исследователи считают, что мумие может помочь преодолеть проблемы с высотой. Оно может функционировать как антиоксидант для улучшения иммунитета и памяти, как противовоспалительное средство, как усилитель энергии и мочегонное средство для удаления лишней жидкости из тела. Из-за этих преимуществ считается, что мумиё помогает противодействовать многим симптомам, связанными с высотой.

Повышает гемоглобин

Железодефицитная анемия может возникнуть в результате диеты с низким содержанием железа, потери крови или неспособности усваивать железо.

Симптомы включают в себя:

Усталость.

Слабость.

Холодные руки и ноги.

Головная боль.

Аритмия.

Однако добавки мумиё могут постепенно повысить уровень железа.

Мумиё содержит высокие уровни гуминовой кислоты и железа, которые могут быть полезны в лечении железодефицитной анемии.

Мумиё укрепляет сердце

Мумиё может также защитить сердце, и улучшить здоровье сердца. Недавнее исследование с использованием крыс показало, что мумиё оказывает защитное воздействие на сердце.

После предварительной обработки мумие, некоторым крысам вводили изопротеренол, чтобы вызвать повреждение сердца. Исследование показало, что у крыс, получавших мумиё до травмы сердца, было меньше поражений сердца.

Важно отметить, что в некоторых случаях мумиё может снижать артериальное давление, и его не следует принимать лицам с активным заболеванием сердца.

Способствует похудению

Лишний вес утомляет мышцы и создает нагрузку на кости. Исследование, проведенное в Журнале лекарственной пищи, показало, что люди, страдающие ожирением, которые принимали оральные добавки очищенного мумиё, лучше реагировали на физические упражнения, чем те, кто этого не делал.

Большое содержание незаменимых микроэлементов в составе смолы, стимулирует обмен веществ, что также способствует эффективному похудению. Курс лечения не должен быть менее 20 дней. Следует принимать по 0,2 грамма мумие дважды в день. Регулярное употребление позволит нормализовать электролитный обмен, а также поможет организму избавиться от основной части ненужных жировых запасов.

Мумие способно за короткое время восполнить дефицит важных веществ на клеточном уровне, из-за которого происходит удержание вредных веществ и токсинов в организме.

В период трехнедельного курса откажитесь от спиртных напитков и очень жирной пищи, отдав свое предпочтение фруктам.

Мумиё — противораковый эффект

Рак печени. Мумие также показывает перспективность в борьбе с определенными типами рака. Одно исследование установило, что мумиё помогло форсировать разрушение раковых клеток в печени.

Оно также остановило размножение этих раковых клеток. Исследователи отметили, что их результаты показывают, что мумиё имеет противораковый эффект, но необходимы дополнительные исследования.

Уничтожает вирусы герпеса

Широкий спектр минералов и соединений, содержащихся в мумиё, также может помочь в борьбе с вирусами. В одном исследование отмечено: что мумиё может бороться и уничтожать некоторые различные вирусы в изолированных средах, в том числе некоторые вирусы герпеса.

Противовирусный эффект позволяет применять мумие для борьбы с герпесом. Оно может использоваться как самостоятельное средство, так и дополнительное в сочетании с другими народными методами или препаратами традиционной медицины. Для лечения герпеса требуется около 20 г порошка мумие. Им необходимо регулярно припудривать место образования герпеса. Наиболее действенно данное средство на начальных стадиях. Поэтому важно не упустить момент, когда герпес только образовался, и нанести мумие. Однако даже если проявления инфекции на губах достаточно заметны, данное средство тоже эффективно. Припудривание смотрится не слишком эстетично, но даёт быстрый результат.

Исследователи отметили, что, хотя это действительно кажется эффективным, для подтверждения этих утверждений требуется больше исследований, проведенных с людьми.

Мумиё помогает избавиться от зависимости

Некоторые исследователи надеются, что смесь активных веществ в мумие, может помочь людям преодолеть зависимость, но необходимы гораздо больше исследований. Нет клинических исследований, подтверждающих использование мумиё у людей с зависимостью, и его взаимодействие с психотропными препаратами также неизвестно.

В одном исследовании на мышах мумиё уменьшил симптомы абстиненции, одновременно помогая обуздать привыкание. Смола действовала путём изменения уровня дофамина в лимбической системе (кортико-гиппокампальный), области мозга, которая контролирует эмоции.

Другая группа исследователей задалась вопросом, может ли мумиё играть роль в зависимости от опиоидов. Общеизвестно, что такие опиоиды, как морфин, быстро вызывают толерантность, что заставляет людей требовать все больших и больших доз. Мумиё снижает риск развития толерантности к морфину у мышей, но его влияние на боль и лекарственную толерантность у людей неизвестны.

Поддерживает здоровье кишечника

Как антиоксидант, мумие исследуется для защиты организма от повреждения желудка, вызванного окислительным стрессом и воспалением.

Фульвокислота, содержащаяся в этой биомассе, снижает секрецию желудочной кислоты и пепсина в желудках крыс, что снижает риск развития язв. Его влияние на кишечник и расстройства желудка у человека, также не известно.

С другой стороны, бензойная кислота, находящаяся в мумиё обладает антибактериальными свойствами. Учёные считают, что она может бороться с бактериями в желудке и кишечнике, которые потенциально могут помочь с кишечными инфекциями.

Лечение изжоги мумиё

В течение трех недель ежедневно – утром перед едой и вечером после еды – принимайте по 0,2 грамма мумиё с молоком и мёдом. Изжога

вылечивается уже в конце второй недели. Мумиё также можно просто растворить в столовой ложке жидкости.

Биологически активные вещества, входящие в состав мумие, делают его эффективным средством от проявлений изжоги. Применяют его так: 0,2 гр. лечебной смолы разводят столовой ложкой прокипяченной воды, мёда или молока и пьют 4 недели утром и перед сном. Затем делают перерыв как минимум на 2 недели, чтобы снизить привыкание организма к искусственному стимулированию.

Мумие имеет ряд противопоказаний, которые следует помнить. Его нельзя принимать детям до 3-х лет, беременным и кормящим. Это малотоксичное средство, не оказывающее нежелательного воздействия на организм, но как любой биостимулятор может вызывать повышение давления и снижение свертываемости крови, поэтому не рекомендуется людям, страдающим гемофилией, сильным сердцебиением, любыми видами кровотечений. Больным онкологическими заболеваниями его применение разрешено только по согласованию с врачом, поскольку нельзя заранее предугадать эффект его воздействия на организм.

В борьбе с изжогой следует выбирать наиболее безопасные, доступные и эффективные средства, выявить которые из перечня рецептов позволит только личный опыт, поскольку причины и степень проявления недуга индивидуальны. Но стоит обратить внимание на то, что частые проявления симптомов этого недомогания могут свидетельствовать о наличии серьезных нарушений в работе организма, поэтому обращение к специалисту в профилактических и лечебных целях необходимо. С ним же стоит обсудить те методы народной медицины, которые планируется использовать при появлении признаков недуга.

Лечение растяжек мумиём

Эффект от данного средства будет уже заметен через 5 дней, но для видимого результата, конечно, нужен более длительный период. Для того, чтобы вылечить шрамы и растяжки при помощи этого народного средства, возьмите один грамм мумие и растворите его в кипяченой воде – в одной чайной ложке. Мумие лучше подходит в пакетиках, так как оно более эффективно, чем в таблетках. После добавьте столовую ложку детского крема или любого другого для кожи. Наносите на растяжки и шрамы один раз в день.

Мумие добавляют в крем для тела. Для обогащения крема требуется 2 таблетки, которые толкут в порошок. Если использовать такой крем каждый день, то результат будет заметен уже через 2 недели.

Растяжки не представляют опасности для женского здоровья, чего нельзя сказать о некоторых способах их лечения. Если женщина хочет еще раз стать матерью, то не имеет смысла бороться со стриями, так как они появятся вновь. Поэтому лучше направить усилия на профилактику растяжек, а не на их лечение.

Состав должен храниться в холодильнике. Приготовленного лекарства хватит на два-три дня, потом необходимо сделать новую порцию. При этом нельзя заготавливать крем впрок, так как более двух-трех дней он не хранится! Поэтому берите одну чайную ложку крема – хватит как раз на три дня.

Мумиё от зуда

Мумие – натуральный продукт, смолистое вещество, которое добывают из расщелин в скалах. Мумие богато минералами и органическими веществами, которые усиливают процессы регенерации кожи после повреждений. В виде 2%-го раствора мумие используют для лечения кожных высыпаний – раствором пропитывают материал и делают компрессы на 15-20 минут, что помогает убрать зуд и неприятные ощущения, предотвратить инфекционно-воспалительные процессы.Для наружного применения также используют раствор мумие в соотношении 1 г на 100 мл жидкости.

Мумиё от аллергии

Это одно из очень сильных народных средств лечения аллергии. Перед употреблением удостоверьтесь, что мумиё высокого качества! Разведите 1 грамм мумиё на один литр воды. Знайте, что качественное мумиё растворяется только в воде, окрас раствора становится однородно темным, непрозрачным. Принимать 100 мл утром, один раз в день, запивая тёплым молоком. Детям в возрасте 1–3 года принимать по 50 мл, в возрасте 4–7 лет принимать по 70 мл. Старше 8 лет – по 100 мл. Курс лечения проводить два раза в год, весной и осенью, по 20 дней.

Мумиё от язвы желудка

Мумие – целитель природного происхождения, перед которым не устоит ни одно, даже самое упорное заболевание. Причем это средство замечательно сочетает с любыми другими видами традиционного и нетрадиционного лечения, редко вызывает побочные действия и имеет совсем немного противопоказаний. Мумие очень быстро заживляет язвы в желудке и избавляет от неприятных проявлений заболевания. Но только при адекватном лечении. Как правильно принимать природное средство?

Рецепты:

Мумие с молоком. Заключается в приеме средства, растворенного в 50 гр. молока утром натощак и вечером. Для человека весом до 70 кг разовый приём составляет 0,2 гр. На каждые последующие 10 кг добавляется по 0,1 гр. Курс лечения мумие 25 дней. Для закрепления результата курс можно повторить после 10 дней перерыва.

Лечение раствором. Для приготовления раствора измельчают 2 гр. мумие и смешивают со 150 гр. очищенной воды. Хранить средство нужно в холодильнике. Каждое утро натощак принимается по 1 чайной ложке раствора. Длительность терапии 10 дней. Через 10 дней курс повторяется.

Противопоказания. Особых предостережений к применению средства нет, кроме того, что врачи не рекомендуют использовать мумие при наличии онкологических заболеваний, так как раковые клетки могут повести себя непредсказуемо.

Как принимать мумиё?

Мумиё выпускается в жидкой и порошковой формах. Всегда принимайте добавки в соответствии с инструкциями. Если вы покупаете добавку в жидком виде, растворите жидкости порцию размером с зернышко риса или горох и пейте от одного до трех раз в день (в зависимости от инструкции). Или вы можете принять порошок мумиё два раза в день с молоком. Рекомендуемая доза мумиё является 300 до 500 мг в день.

Мумиё применять можно растворять в воде, чае, молоке, соках и мёде, можно использовать его также и наружно в виде смазывания больных мест и закапывания, а также если смешать мумиё с соком, спиртом, мёдом, или добавлять мумиё в мазь.

Мумиё в традиционной медицине применяют для лечения таких заболеваний как различные болезни желудка, желудочно-кишечного тракта, органов пищеварения и мочевого пузыря. Употреблять мумиё лучше всего натощак, утром и вечером, точнее, перед сном, иными словами, 2 раза в день. Продолжительность курса лечения – 25–28 дней.

Если заболевание, которое лечится мумие, было сильно запущено, курс следует повторить спустя 10 дней после первого курса лечения. Нужное количество мумиё для разового приёма – 0,2–0,5 г, это зависит от массы тела человека: до 70 кг – 0,2 г, 80 кг – 0,3 г, до 90 кг – 0,3–0,4 г, более 90 кг – 0,4–0,5 г. Лучше всего мумиё разводить молоком (1:20) или водой, по вкусу можно добавлять в напиток мёд, также мумиё можно разводить в различных соках, таких как виноградный, огуречный, или в настоях таких трав как черника, тмин, петрушка. Мумиё разводится и в яичных желтках.

Когда идёт курс лечения мумиё, очень важно соблюдать диету и умеренно потреблять пищу. В этот период употребления алкоголя строго запрещено!

Побочные эффекты мумиё

Исследование предполагает, что мумие безопасно для длительного использования в качестве пищевой добавки. Однако, есть некоторые потенциальные побочные эффекты.

Мумиё может снизить кровяное давление, что может быть опасно для людей, принимающих лекарства от высокого кровяного давления. Люди с активным заболеванием сердца или с гипотензии тоже должны избегать приема мумиё, чтобы предотвратить падение кровяного давления.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США не контролирует БАДы, поэтому важно получить дополнительные сведения от авторитетного источника. Некачественное мумиё может быть испорчено тяжелыми металлами, свободными радикалами и даже мышьяком.

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