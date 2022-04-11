Мусорные контейнеры ТБО в Крыму

Привычная для всех аббревиатура ТБО (твердые бытовые отходы), официально с 2014 года документально была заменена сходным по звучанию наименованием — ТКО (твердые коммунальные отходы). ТКО — это отходы, которые ежедневно загружают в мусорные баки около жилых комплексов, различных торговых центров и предприятий. Купить мусорный контейнер в Симферополе, Севастополе, Крыму можете по телефону +7 (978) 143-22-61 или на сайте Прайм Аква.

Несмотря на то, что у определений есть разница, контейнеры для сбора и накопления твердых бытовых отходов — это самые простые и всем знакомые мусорные контейнеры, которые используются работниками ЖКХ. В наше время разные виды отходов собирают отдельно, поэтому мусорные баки существуют нескольких видов.

Виды контейнеров для отхода

Мусорные контейнеры начали выпускаться разных форматов благодаря реформе по раздельному сбору мусора, принятой в Российской Федерации. Компания «ТоргКомс-Групп» занимается производством металлических, пластиковых, оцинкованных баков, с крышками и колесами, а также контейнеров Евро формата. В наличии у компании всегда имеются контейнеры для раздельного сбора металла, макулатуры, пластика и стекла. Узнать более детальную информацию о контейнерах вы можете в разделах на сайте.

Баки для двухпоточного загрузки всех видов бытовых отходов

Этот вид контейнеров является одним из самых распространенным и устанавливаются они возле жилых комплексов. Такие контейнеры позволяют производить раздельный сбор мусора и при этом не нарушать санитарные нормы. Мусорный контейнер на колесах отличный вариант как удобно хранить мусор для жителей Крыма. Понять, что можно выбрасывать и какой вид мусора кидать в бак, позволяет расцветка мусорного бака и изображение нанесенная по его передней стенке:

баки серого цвета.

Эти контейнеры предназначены исключительно для пищевых отходов, таких как: остатки еды и все что будет разлагаться естественным способом;

мусорные баки синего цвета.

Данный вид контейнеров предназначен для сбора «сухих» отходов: бумага, металлические упаковки и картон. Материал для изготовления мусорных контейнеров выбирает управляющий всей организации. Баки бывают изготовлены из металла или пластика.

Металлические мусорные баки. Имеют толщину стенки 1,5 на 2 миллиметра и покрываются антикоррозийной эмалью или тонким слоем цинка;

Мусорные баки из пластика. Производятся с помощью метода литья под давлением. Материалом для изготовления таких контейнеров служит полиэтилен низкого давления. Данный вид мусорных баков выдерживает температуры от самых низких – -80, до самых высоких – +110 С , и будет иметь высокую устойчивость к различным агрессивным веществам, включая и химические.

Есть определенные санитарные требования к мусорным бакам:

Они должны быть с крышкой, для того, чтобы внутрь не попадали осадки, насекомые, грызуны и различных животные.

Наличие колес, из соображения по удобстве транспортировки.

Мусорный бак с колёсиками намного проще подвинуть к мусороуборочной машине и не загрязнить все пространство вокруг. Дополнительно, в качестве опции, на колеса мусорного контейнера можно установить систему торможения — это предотвратит его скатывание с места, а также возможную травматизацию людей, проживающих в доме и работников, которые вывозят мусор. Дополнительно на стенку контейнера можно нанести специальную, «умную» маркировку — RFID.

Такой трекер поможет решить вопросы с недобросовестными организациями, которые предоставляют услуги по вывозу мусора. В этой маркировке прописана вся информация о мусорном баке, начиная от его местонахождения и до того, какой компании он принадлежит. В режиме реального времени вы сможете узнать о выгрузке ТКО, а в случае, если пропустят один и пару баков, с лёгкостью сможете указать сотрудникам единого регионального оператора о их невыполненных обязательств посредством мониторинговой системы GPS.

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