«Мусорный переворот» в Феодосии

С Нового года закрыт феодосийский полигон твердых бытовых отходов, сменилось и предприятие, вывозящее мусор.

С 1 января 2020 года прекратил осуществлять свою деятельность полигон твердых бытовых отходов Феодосии. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации. Подчеркивается, что решение принято в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Феодосийский полигон ТБО был открыт в 1972 году, как временный, однако продолжал функционировать и практически полностью исчерпал свой ресурс. Объект причинял массу неудобств жителям близлежащих населенных пунктов. На свалку вывозился бытовой мусор не только из Феодосийского, но и из Судакского округа, — говорится в сообщении.

Теперь феодосийские отходы будут вывозиться на полигон ТБО в Советском районе.

На данный момент администрацией города Феодосии направлены документы в министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым для рассмотрения вопроса о выделении финансирования на разработку проектно-сметной документации для дальнейшей рекультивации данной территории. Несмотря на то, что полигон прекратил прием твердых бытовых отходов, на территории остался обслуживающий персонал, который будет там работать до принятия окончательных мер по ликвидации свалки, в целях соблюдения мер безопасности, — сообщили городские власти.

Но это не единственное «революционное изменение»: с 1 января услуги по сбору и транспортировке отходов предоставляет новый подрядчик – ООО «УМЭС», который был определен в результате проведения процедуры конкурентной закупки региональным оператором ГУП РК «Крымэкоресурсы», согласно действующему законодательству. Напомним, ранее данную услугу в Феодосии предоставляло ООО «Спецтехника», однако, по факту все работы выполнялись МУП «Каскад» по договору субподряда.

ООО «УМЭС» — компания, зарекомендовавшая себя с положительной стороны в ряде муниципальных образований Крыма. У подрядчика есть все необходимые ресурсы для вывоза мусора, для работы в Феодосийском регионе было дополнительно приобретено 18 единиц новой спецтехники. В связи с тем, что у МУП «Каскад», в связи с появлением нового подрядчика, значительно уменьшилась нагрузка, что повлекло за собой острую необходимость в сокращении численности штата, с руководством ООО «УМЭС» была достигнута договоренность о приеме на работу сотрудников МУП «Каскад». Все работники предприятия, которые изъявили желание работать у подрядчика, были приняты в штат ООО «УМЭС», — подчеркнули в администрации Феодосии.

Отмечается, что муниципальное унитарное предприятие «Каскад» на сегодняшний день продолжает предоставлять коммерческие услуги населению по вывозу отходов различных классов опасности, кроме того, на балансе предприятия находится обслуживание уже закрытого полигона ТБО.

В администрации уверяют: смена подрядчика прошла для Феодосии безболезненно. Новое предприятие без нареканий справляется со взятыми на себя обязательствами. Жалоб на несвоевременный вывоз мусора не поступает, а ежедневный мониторинг, в том числе в праздничные, выходные дни показал, что вывоз ТКО осуществляется своевременно, переполнения мусорных контейнеров практически нет. «Мусорный переворот» пошел на пользу городу?

Фото: пресс-служба администрации Феодосии.