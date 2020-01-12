Мустафа Джемилев хочет участвовать на форумах «нормандской четвёрки» и не только

Экс-глава меджлиса крымско-татарского народа (деятельность этой организации в РФ запрещена), депутат Верховной рады Мустафа Джемилев настаивает на том, чтобы представители меджлиса* присутствовали на международных встречах с участием президента Украины, в том числе на форумах «нормандской четверки».

Я понимаю, что «нормандский формат» создан для решения вопроса Донбасса. Но в этой «четверке» тоже не предусмотрены вопросы обмена заключенными или газовые вопросы. Тем не менее, они обсуждались. Хотел бы передать вашему президенту, что на таких международных встречах, где будут затрагиваться вопросы национальной безопасности и восстановления территориальной целостности Украины, обязательно кто-то был из представителей коренного народа оккупированной территории, – цитирует РИА Новости Крым Мустафу Джемилева.

Нардеп считает, что сегодня на международной арене тема Крыма «практически не звучит, но если звучит, то очень слабо»:

Тема Крыма сейчас на уровень упала по сравнению с тем, что было в предыдущие годы. Я не говорю о том, чтобы в мировой прессе о Крыме говорили так же, как и в 2014 году. Тем не менее, тема восстановления территориальной целостности должна быть на первом плане. Мы утрачиваем какие-то свои позиции.

Он также подверг критике руководство страны за то, что крымские татары сегодня практически не представлены в органах украинской власти. По словам Мустафы Джемилева, игнорирование специалистов из числа крымских татар говорит об отношении руководства государства к проблеме «деоккупации» Крыма. И он настаивает, что представители крымских татар должны присутствовать «практически во всех ведомствах», поскольку «так или иначе везде возникают вопросы, связанные с населением оккупированных территорий».